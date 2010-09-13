Trabzonspor: 6 - Sivasspor: 1

T24

İşte ilk 11'ler

Maçtan notlar

Cale kesik yedi

Teofilo asbaşkandan aldı

Karaberberoğlu için saygı duruşu

Trabzonspor ile Sivasspor ligde 11. randevuda

Hüseyin Avni Aker'deki maçlar

Trabzon'un golleri 31 ile 34. dakikalarda Yattara, 37. dakikada Selçuk, 59 ve 75. dakikalarda Teofilo ve 89. dakikada Burak'tan gelirken, Sivas'ın golünü 47. dakikada Cihan kaydetti. Karşılaşmanın 79. dakikasında Sivasspor'un oyuncusu olan Sedat Bayrak girdiği bir diyalog sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Sezon başından beri mücadelesini namağlup sürdüren bordo-mavililer zirve yolunda çok önemli bir adım attı. Puanını 10'a çıkartan Trabzon 2. sıraya yerleşti. Galatasaray'ı yenerek sezona çok iyi bir başlangıç yapan ancak bu başarıyı sürdüremeyen Yiğidolar ise Trabzon karşısında 3 puan kaybederek büyük yara aldı.Onur, Serkan, Giray, Egemen, Ferhat, Selçuk, Colman, Jaja, Yattara, Umut, TeofiloRamoviç, Abdurrahman, Sedat, Ivanovs, Ferhat, Uğur, Kadir, Mehmet Nas, Cihan, Ceyhun, Mehmet Yıldız...Trabzonspor'un ligin 4. haftasında Sivasspor ile oynadığı maçta tribünler boş kaldı. Özellikle maraton tribünündeki boşluk göze çarparken, maç biletlerin 50 TL'den satışa sunulması nedeniyle taraftarların maça fazla ilgi göstermediği öğrenildi. Bu arada yağmur beklentisi nedeniyle taraftarlara mavi renkte yağmurluk dağıtıldı. Maçı misafir takım tribününden de iki Sivasspor taraftarı takip etti.Acun Ilıcalı'ya tepkiA Milli takımın Belçika ile oynadığı maçta hatalı bir gol yiyen kaleci Onur'u ağır bir dille eleştiren program yapımcısı Acun Ilıca'ya bordo - mavili taraftarlar sert tepki gösterdi. Tribünde, 'Acun yok diyor' yazılı pankart açan taraftarlar maç öncesinde de Acun Ilıcalı aleyhinde tezahüratlarda bulundu.Teknik direktör Şenol Güneş son haftalarda performansını beğenmediği Hrvoje Cale'yi Sivasspor maçında kulübeye çekti. Bu futbolcunun yerine Ferhat Öztorun'a 11'de görev veren Güneş, beklendiği gibi Jaja, Umut, Teofilo ve Yattara dörtlüsüne aynı anda görev verdi. Güneş, Alanzinho ve Burak Yılmaz'ı da kulübeye çekti. Bu arada Teknik Direktör Şenol Güneş her zamankinin aksine saha içerisinde protokol tribününün sağındaki kulübeyi değil, solundaki kulübeyi tercih etti.Sezon başından bu yana attığı goller ve gösterdiği performansla göz dolduran ve TrabzonCell aboneleri tarafından Ağustos ayının en iyi futbolcusu seçilen Teofilo, ödülünü Hüseyin Avni Aker'de oynanan Sivasspor maçı öncesinde Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu'nun elinden aldı. "TrabzonCell Ayın Futbolcusu" yarışmasının Eylül ayı oylaması da devam ediyor.Öte yandan geçtiğimiz günlerde antrenman sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kardemir Karabükspor Kulübü Yardımcı Antrenörü Esat Karaberberoğlu'nun vefatı nedeniyle Sivasspor maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.Sivasspor'un 2005-2006 sezonunda mücadele etmeye başladığı ligde, iki takım arasında bugüne dek yapılan 10 maçta, bordo-mavililer rakibi karşısında geçen sezona kadar galip gelmekte zorluk yaşadı.Geçen sezon rakibini 2 maçta mağlup etmeyi başaran bordo-mavililer, 10 maçın 3'ünü galibiyetle kapadı. 5 karşılaşma Sivasspor'un üstünlüğü ile sona ererken, 2 karşılaşmada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki 5 maçta 1 hükmen mağlubiyet, 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.Karadeniz ekibinin, 2007-2008 sezonunda Ersen Martin'in golüyle 1-0 önde götürdüğü karşılaşma, 90. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. Daha sonra da bordo-mavili takım, 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı.