Trabzonspor 5 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Trabzon'daki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 15'te (penaltı) ve 66'da Jorge Djaniny kaydetti.

Bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında 2 kez ağları havalandıran Djaniny, ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

Ligde 5 maçlık beraberlik serisinin ardından galip gelen teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, puanını 63'e çıkardı. Bordo-mavililer 5 maç aranın ardından ligde galibiyet aldı.

Ligde 5 maç sonra mağlup olan Fatih Karagümrük ise 50 puanda kaldı.