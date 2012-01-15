-Trabzonspor 4'te 4 yaptı TRABZON (A.A) - 15.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Samsunspor 4-0 yenerek bu sezon ilk kez art arda 4 maç kazandı. 51. dakikada Alanzinho'nun pasında ceza alanı içinde Bahia'dan sıyrılan Burak'ın şutunda, top az farkla yandan auta gitti. 54. dakikada Fink'in soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Uğur Boral'ın kafa vuruşunda, top kaleci Tolga'da kaldı. 56. dakikada Murat Ceylan'ın uzaktan şutunda, kaleci Tolga yerden de seken topu kontrol etti. 62. dakikada Olcan'ın pasında sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Burak, topu yerden arka direkteki Henrique'ye aktardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0 66. dakikada sağdan Burak'ın yerden pasında Olcan'ın sektirdiği top arka direkteki Henrique'nin önüne düştü. Ancak uygun durumdaki bu oyuncu bu kez topu üsten auta göndererek önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. 75. dakikada Aykut'un sağdan ortasında, Henrique'nin çıkardığı topu altı pas içinde Burak kötü bir vuruşla yandan auta gönderdi. 83. dakikada Colman'ın şutunda kaleci Ertuğrul'dan dönen topu Olcan, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-0 85. dakikada Uğur Boral'ın ceza alanı dışından şutunda top kaleci Tolga'da kaldı. 89. dakikada Burak'ın pasında, Aykut'un sert şutunda kaleci Ertuğrul tehlikeyi önledi. 90+2. dakikada Zenke'nin sağdan kullandığı köşe atışında, yakın mesafede uygun durumdaki Serdar Özkan'ın şutunda, top üsten auta gitti. 90+4. dakikada Aykut'un derinlemesine pasında topla buluşarak ceza alanına giren Burak, yerden bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 4-0 Karşılaşma Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Yunus Yıldırım xxx, Serkan Gençerler xxx, Serkan Akarca xxx Trabzonspor: Tolga xxx, Serkan xxx, Giray xxx, Celustka xxx, Cech xxx, Colman xxx, Aykut xxx, Olcan xxx (Dk. 87 Sercan x), Alanzinho xxx (Dk. 74 Adrian x), Halil xx (Dk. 46 Henrique xxx), Burak xxx Samsunspor: Ertuğrul xx, Adem x (Dk. 73 Hakan x), Kemal xx, Bahia x, Yenal x (Dk. 61 Serdar Özkan x), Murat Yıldırım x (Dk. 79 Zenke x), Fink x, Murat Ceylan xx, Uğur Boral xx, Ekigho x, Gekas x Goller: Dk. 18 ve 90+3. Burak, Dk. 62 Henrique, Dk. 83 Olcan (Trabzonspor) Sarı Kartlar: Dk. 6 Yenal, Dk. 73 Murat Ceylan, Dk. 88 Zenke (Samsunspor) Dk. 30 Alanzinho, Dk. 68 Serkan (Trabzonspor)