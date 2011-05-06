-TRABZONSPOR 4 YIL SONRA İZMİR'DE İZMİR (A.A) - 06.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Bucaspor'a konuk olacak Trabzonspor, ligde 4 yıl aradan sonra İzmirli futbolseverlerin karşısına çıkacak. Ligde son 3 haftaya en yakın rakibi Sivasspor'un 8 puan gerisinde düşme hattında giren Bucaspor, şampiyonluk mücadelesini sürdüren Trabzonspor ile 8 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada puan kaybetmesi halinde Süper Lig'den düşmesi kesinleşecek Bucaspor, bu ihtimal gerçekleşirse 8 Mayıs 2010'da Bank Asya 1. Lig'de Kayseri Erciyesspor'u 4-0 yenerek yükseldiği lige aynı tarihte veda etmiş olacak. Sarı-lacivertli ekip, oynadığı son 3 maçta Ankaragücü, Fenerbahçe ve Medical Park Antalyaspor'a 9 gol atmasına rağmen sadece 1 puan alabildi. Bucaspor, 3-1 öne geçtiği Fenerbahçe ve Medical Park Antalyaspor müsabakalarında galibiyeti koruyamadı. -TRABZONSPOR'UN İZMİR'DEKİ MAÇLARI- Süper Lig'de İzmir'de son olarak rakibinin cezası nedeniyle 13 Mayıs 2007'de Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor, rakibiyle 2-2 berabere kalmış, Fenerbahçe bu maçın ardından şampiyonluğunu ilan etmişti. Bordo-mavili ekip, bundan önceki sezonda da kendi cezası nedeniyle Beşiktaş'la İzmir'de mücadele etmiş, siyah beyazlı ekibe 2-1 mağlup olmuştu. Trabzonspor, İzmir ekiplerinden Altay ile 16 Şubat 2003'te oynadığı müsabakayı 4-1 galip tamamlamıştı.