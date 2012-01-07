Trabzonspor 3 puanı son 10 dakikada aldı



T24 - İstanbul Belediye ile deplasmanda oynadığı 4 maçı da kazanan Trabzonspor, bu istatistiği devam ettirdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0'lık skorla sevinen taraf olan Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.



Karşılaşmade goller 81 ile 90+4. dakikalarda Burak Yılmaz'dan geldi. Böylece Yıldız futbolcu, ligdeki gol sayısını 19'a çıkardı.





Gümüşdağ ve Şener, tribünden izledi



Ligde son galibiyetini 27 Kasım'da Gaziantepspor'u 3-1 mağlup ederek alan lacivert-turunculu ekip, 3 puan hasretini 7 maça çıkardı.



Bu sezon 8. galibiyetini alan bordo-mavliler, puanını 30'a çıkardı. Ev sahibi ise 7. yenilgisini aldı ve 24 puanda kaldı.





Olcan siftah yaptı



Trabzonspor’un yeni transferi Olcan Adın, İstanbul Belediye maçında ilk 11'de sahaya çıkarken, başarılı futboluyla bordo-mavili taraftarlar tarafından alkışlandı.



Ev sahibinde ise ara transferde alınan Tom, ilk kez Trabzonspor'a karşı forma giydi.





İstannbul Büyükşehir Belediyespor:0 - Trabzonspor:2



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakem: Bülent Yıldırım, Muhittin Gürses, Serkan Çimen

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan, Cihan (Dk. 65 Zeki Korkmaz), Metin Depe, Zayatte, Ekrem, Mahmut, Holmen, Efe, Metin Akan (Dk. 77 İbrahim Yılmaz), Doka, Silva (Dk. 55 Edin Visca)

Trabzonspor: Tolga, Celustka, Giray, Glowacki (Dk. 19 Mustafa Yumlu), Cech, Olcan, Aykut, Colman, Adrian (Dk. 56 Alanzinho), Halil (Dk. 74 Paulo Henrique), Burak





