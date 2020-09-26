Trabzonspor, 3 puanı 3 golle aldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaştı. İlk iki haftayı 1 puanla geçebilen Trabzonspor, rakibi karşısında 3 puana 3 golle ulaştı ve 3-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 24 ve 33'te yeni transfer Afobe, 45'te ise Nwakaeme attı. Yeni Malatyaspor'un tek sayısı ise 78. dakikada Adem Büyük'ün penaltı atışından geldi.

Ev sahibi Trabzonspor sahaya Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar, Marlon, Baker, A.Parmak, Flavio, A.Ömür, Nwakaeme, Afobe 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Eddie Newton, Campi'nin yerine geçen hafta kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayan Flavio'ya, Abdurrahim Dursun'un yerine de sakatlığı düzelen Marlon'a ilk 11'de görev verdi. Sakatlıkları bulunan Trondsen, Kamil Ahmet Çörekçi, Ekuban, yeni transfer Diabate ve henüz hazır olmayan Pereira'nın yanı sıra, takımda düşünülmeyen Hosseini ile Guilherme de kadroda yer almadı.

Yeni Malatyaspor ise maça Guido, Chebake, Ndayishimiye, Hadebe, Murat Akça, Hafez, Acquah, Ahmet Ildiz, Cueva, Adem, Tetteh 11'iyle başladı.

Trabzonspor'un yeni transferi Benik Afobe, 24 ve 33'te attığı 2 golle Trabzonspor'u 2-0 öne geçirdi. 24. dakikada Baker'ın kullandığı köşe vuruşu arka direğe sekti, seken topu Afobe tamamladı ve ağları havalandırdı. 33. dakikada ise Baker'ın şık pasıyla kale önünde bomboş bir şekilde topla buluşan Afobe'nin vuruşu bir kez daha ağları sarstı.

40. dakikada Adem Büyük, skoru 2-1 yapan golü attı fakat maçın hakemi Özgür Yankaya, gelen tavsiye üzerine pozisyonu VAR'dan izledi ve ardından ofsayt sebebiyle golü iptal etti. İlk yarı bitmeden son sözü, 45'te Nwakaeme söyledi ve Trabzonspor, soyunma odasına 3-0 önde girdi.

Yeni Malatyaspor, 76. dakikada penaltı kazandı. Adem Büyük, Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Adem, skoru 3-1 yaptı. Karşılaşma da 3-1 Trabzonspor üstünlüğü ile sona erdi.

3-1 kazanan Trabzonspor, puanını 4 yaptı ve 10. sırada kendine yer buldu. Yeni Malatyaspor ise 1 puanla 18. sırada kaldı.