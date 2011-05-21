-TRABZONSPOR 3 PUANA UÇTU TRABZON (A.A) - 21.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'in şampiyon adaylarından Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ile yarın yapacağı maç için Trabzon'dan ayrıldı. THY'ye ait özel uçakla Ankara'ya giden bordo-mavili takım, daha sonra karayoluyla Karabük'e geçecek. Karabük'ün tarihi ve turistik ilçesi Safranbolu'da konaklayacak Karadeniz ekibi, burada maç saatini bekleyecek. Bordo-mavili takımı uğurlamak için havaalanına gelen yaklaşık 50 taraftar, futbolculara ve teknik heyete sevgi gösterilerinde bulundu. -TÜM FUTBOLCULAR KAFİLEDE- Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncular da kafileyle Karabük deplasmana gitti. Bordo-mavili takımda cezalı oyuncular Burak, Mustafa Yumlu ile sakatlıkları bulunan Onur, takımda forma giyemeyecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takımın Kardemir Karabükspor maçına şu olası 11 ile çıkması bekleniyor: Tolga, Serkan, Giray, Glowacki, Cale, Selçuk, Colman, Serkan, Jaja, Alanzinho, Umut