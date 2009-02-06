Trabzonspor 3 puan arıyor



Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 19. hafta karşılaşmasında bugün saat 20.00'de Ankaragücü'nü konuk edecek.





Turkcell Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem İlker Meral yönetecek.



Ligde geçtiğimiz hafta Ankarspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Ankaragücü karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinde sakatlığı süren Ferhat'ın dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



Bordo-mavili takım, yaklaşık 45 günlük bir aradan sonra Hüseyin Avni Aker Stadı'nda taraftarının önüne çıkacak. En son ligin 16. haftasındaki Eskişehirspor maçını sahasında oynayan Karadeniz ekibi, Ankaragücü maçıyla taraftarıyla uzun bir aradan sonra buluşmuş olacak.



ALANZİNHO AVNİ AKER'DE İLK KEZ



Trabzonspor'un yeni transferi Alanzinho da, bordo-mavili takım forması altında Hüseyin Avni Aker Stadı'na ilk kez çıkacak.



Teknik direktör Ersun Yanal'ın geçen hafta Ankaraspor maçında son 20 dakikada oyuna aldığı Alanzinho'ya yine maçın ilerleyen bölümlerinde forma şansı vermesi bekleniyor. Ayrıca, savunmada hafta içinde sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan Serkan'ın yerine Tayfun'un 11'de sahaya çıkabileceği öğrenildi.



MUHTEMEL 11



Trabzonspor'un karşılaşmaya Sylva, Tayfun, Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Selçuk, Colman, Yattara, Umut ve Gökhan ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ SARI KART ALARMI



Öte yandan Trabzonspor'da Hüseyin, Umut, Serkan, Cale ve Selçuk bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş ile yapılacak maçta takımdaki yerlerini alamayacaklar.