Trabzonspor: 3 Gençlerbirliği: 1

T24 - Turkcell Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.





Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 30'da Burak Yılmaz, 89'da Gabric ve 90+2'de Umut Bulut kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 25. dakikada Sandro'dan geldi.



Karadeniz temsilcisi bu galibiyetle birlikte ligde puanını 42'ye çıkararak 6. sıradaki yerini korudu. Başkent ekibi ise 31 puanla 10. sırada kaldı.



Beraberlik zinciri bozuldu





Trabzonspor ligin 20. haftasında evinde Manisaspor'u 3-0 yendiği maçtan sonra oynadığı 3 karşılaşmadan da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu skorla birlikte beraberlik zinciri de bozulmuş oldu.



Önceki maçlar



İki takım arasında bugüne dek yapılan 51 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, söz konusu maçlarda 98 gol atarken kalesinde 48 gol gördü.





Trabzon'daki maçlar



Trabzon'da yapılan karşılaşmalarda da Trabzonspor, rakibi karşısında bariz bir üstünlük kurdu.



Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılan 17 maç Trabzonspor'un üstünlüğü ile sonuçlanırken, 3 maç Gençlerbirliği'nin galibiyetiyle bitti. 5 maç ise berabere sonuçlandı.



Karadeniz ekibi, sahasındaki maçlarda 60 gol atarken kalesinde 21 gol gördü.



En farklı galibiyetler



Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında yapılan maçlarda en farklı galibiyetleri alan takım, bordo-mavililer oldu.



Karadeniz ekibi, 1993-94 sezonunda 6-0, 1989-90 sezonunda ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla sahadan ayrılmayı başardı.



Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.









Maçın canlı anlatımı







90.Dakika :Hakem Tolga Özkalfa maçı bitiren düdüğü çalıyor. Trabzonspor kendi evinde oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapatıyor.

90.Dakika :GOOOOOLLLLL!!!!! Trabzonspor Umut'un attığı gol ile durumu 3-1 yapıyor.Selçuk sağ kanattan serbest vuruşu kullandı, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı Umut yükseldi kafayı vurdu ve top kaleci Serdar'ın elinden sekerek ağlarla buluştu.

90.Dakika :Trabzonspor atağında Alanzinho sağ kanattan çalımlarla ilerlemek istedi, savunmada Aykut'un müdahelesiyle yerde kaldı ve hakem serbest vuruş kararı verdi.

89.Dakika :4. Hakem Hüseyin Sabancı maçın sonuna 3 dakika eklendiğini gösteren tabelayı kaldırdı.

21:02 06.03.201088.Dakika :GOOOOOLLLLL!!!!! Trabzonspor Gabric'in attığı gol ile durumu 2-1 yapıyor.

87.Dakika :Gençlerbirliği'nde Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 30 numarayla Vranjes, Giren oyuncu 6 numarayla Kerem

86.Dakika :Trabzonspor atağında Ceyhun ceza sahası içine arapasını attı ama top doğrudan auta çıktı.

85.Dakika :Trabzonspor atağında Ceyhun ceza sahası dışından topun gelişine sert vurdu ama top üstten farklı bir şekilde auta çıktı.

84.Dakika :Trabzonspor atağında Ceyhun ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top savunmaya çarparak uzaklaştı.

83.Dakika :Trabzonspor atağında Serkan Balcı ceza yayı üzerinden kaleye sert vurdu ama top üstten auta çıktı.

82.Dakika :Trabzonspor atağında Alanzinho topla beraber sol kanattan çizgiye indi ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma kafayla topu uzaklaştırdı.

81.Dakika :Trabzonspor'da Serkan Balcı rakibine yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.

80.Dakika :Trabzonspor'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 3 numarayla Cale Giren oyuncu 15 numarayla Ferhat79.Dakika :Gençlerbirliği'nde Sandro hakemin düdüğünden sonra topa vurduğu için Sarı Kart gördü.

78.Dakika :Trabzonspor atağında Serkan Balcı savunmanın arkasına doğru arapas atmak istedi ama savunma araya girerek topu kafayla uzaklaştırdı.

76.Dakika :Gençlerbirliği atağında Orhan sağ korner çizgisine hareketlenen Burhan'a pas vermek istedi ama top savunmada kaldı.

75.Dakika :Gençlerbirliği atağında Burhan sağ kanatta topla buluştu ön direğe ortasını yaptı ama top kaleci Onur'da kaldı.

74.Dakika :Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Burhan sağ kanattan ön direğe doğru kavisli bir orta yaptı Mahmut savunmanın arasından uçarak kafayı vurdu ve kaleci Onur müthiş bir refleksle topu kornere çeldi.

72.Dakika :Trabzonspor atağında Serkan Balcı sağ kanattan ceza sahası içine uzun oynadı Umut kafayla indirdi Alanzinho altıpas önünde topa vurmak istedi ama kaleci Serdar çıkarak topun sahibi oldu.

71.Dakika :Trabzonspor atağında Alanzinho orta alanda topu aldı hızla ceza sahası içine yöneldi ama topu ayağından açınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

69.Dakika :Gençlerbirliği atağında Orhan sağ kanattan çizgiye indi içeriye yerden pasını verdi ama top kaleci Onur'da kaldı.

68.Dakika :Gençlerbirliği atağında Orhan ceza sahası içine doğru uzun oynadı ama kaleci Onur çıkarak topun sahibi oldu.

67.Dakika :Trabzonspor'da Selçuk sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma kafayla topu uzaklaştırdı.

66.Dakika :Trabzonspor'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 17 numarayla Burak Yılmaz Giren oyuncu 6 numarayla Ceyhun

65.Dakika :Gençlerbirliği atağında Burhan sağ kanattan arka direğe ortasını yaptı ama savunma Hurşut'tan önce topu kafayla uzaklaştırdı.

63.Dakika :Gençlerbirliği atağında Hakem Tolga Özkalfa Hurşut'un sol kanattan topla ilerlerken rakibini ittiğine karar verdi ve Trabzonspor serbest vuruş kulanacak.

62.Dakika :Trabzonspor'da Selçuk sağ kanattan serbest vuruş kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı Egemen yükseldi kafayı vurdu ve top üstten auta çıktı.

61.Dakika :Gençlerbirliği'nde Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 7 numarayla Serkan Çalık Giren oyuncu 21 numarayla Burhan Eşer

60.Dakika :Gençlerbirliği'nde Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 8 numarayla Harbuzi, Giren oyuncu 17 numarayla Hurşut Meriç

59.Dakika :Trabzonspor'da Cale rakibine yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.

58.Dakika :Trabzonspor'da Selçuk sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.

57.Dakika :Gençlerbirliği'nde Harbuzi hakeme itiraz ettiği için Sarı Kart gördü.

56.Dakika :Trabzonspor'da Selçuk sol kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı kafalardan seken top savunmada İlhan'da kaldı.

55.Dakika :Trabzonspor'da Selçuk sol korner çizgisi yanından serbest vuruşu kullandı, ön direğe ortasını yaptı Egemen gelişine şutunu vurdu ve top savunmaya çarparak üstten kornere çıktı.

54.Dakika :Trabzonspor atağında Serkan Balcı sol kanattan topa doğru hızla koştu savunmada Hakan arkadan bir müdahele yapınca yerde kaldı ve hakem faul kararı verdi.

53.Dakika :Gençlerbirliği'nde Mahmut rakibine yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.

52.Dakika :Gençlerbirliği atağında Vranjes sağ kanattan ceza sahası içine girdi, yerden ön direkte bulunan Serkan'a pasını verdi Serkan gelişine vurmak istedi ama istediği vuruşu yapamayınca top auta çıktı.

51.Dakika :Gençlerbirliği atağında Orhan Şam sağ kanattan arka direğe doğru ortasını yaptı ama kaleci Onur çıkarak topun sahibi oldu.

50.Dakika :Trabzonspor atağında Alanzinho sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top kaleci Serdar'da kaldı.

49.Dakika :Trabzonspor atağında Cale sol kanatta topla buluştu ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunmada İlhan araya girerek topu uzaklaştırdı.

48.Dakika :Trabzonspor atağında Selçuk sağ çaprazdan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma penaltı noktası üzerinden topu uzaklaştırdı.

47.Dakika :Trabzonspor atağında Ömer Aysan sağ kanattan topla ilerlemek istedi ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

46.Dakika :Trabzonspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başladı; Çıkan oyuncu 20 numarayla Colman Giren oyuncu 33 numarayla Gabric

46.Dakika :Trabzonspor hakem Tolga Özkalfa'nın düdüğüyle ikinci yarıya başlıyor.

45.Dakika :Hakem Tolga Özkalfa ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor. İlk yarı 1-1 Beraberlikle sona eriyor.

45.Dakika :Gençlerbirliği atağında Kahe ceza yayı üzerinden köşeye doğru plase vuruş yaptı ama top direğin dibinden auta çıktı.

44.Dakika :4. Hakem Hüseyin Sabancı ilk yarının sonuna 1 dakika eklendiğini gösteren tabelayı kaldırdı.

43.Dakika :Gençlerbirliği atağında Orhan Şam sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı , Kahe topu almak istedi ama hakem Tolga Özkalfa Kahe'nin savunmada Giray'a faul yaptığına karar verdi.

42.Dakika :Trabzonspor atağında Ömer Aysan sağ kanattan topla ilerledi kaleye şut denedi ama top üstten farklı şekilde auta çıktı.

40.Dakika :Trabzonspor atağında Umut ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top üstten farklı şekilde auta çıktı.

39.Dakika :Gençlerbirliği atağında Harbuzi sol kanattan ceza sahası içine yerden pasını attı ama top kaleci Onur'da kaldı.

38.Dakika :Trabzonspor atağında Burak sağ kanatta topu aldı ceza sahası içine girmek istedi ama savunma ayak koyarak topu kazandı.

37.Dakika :Gençlerbirliği atağında Serkan Çalık sağ kanatta Cale'ye baskı yaparak topu almak istedi ama hakem Serkan Çalık'ın faul yaptığına karar verdi.

36.Dakika :Gençlerbirliği atağında Mendoza sol çaprazdan kaleye sert vurdu ama top kaleci Onur'da kaldı.

35.Dakika :Trabzonspor'da Ömer Aysan rakibine yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.

33.Dakika :Trabzonspor atağında Serkan Balcı sağ kanattan topla ilerlemek istedi Tozo pres yaparak topu almak istedi ama hakem Tozo'nun faul yaptığına karar verdi.

31.Dakika :Trabzonspor atağında Colman ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top üstten farklı şekilde auta çıktı.

29.Dakika :GOOOOOLLLLL!!!!! Trabzonspor Burak'ın attığı gol ile durumu 1-1 yapıyor.Umut savunmanın arkasına doğru arapasını verdi Burak topla buluştu kaleciyle karşı karşıya plase vuruşunu yaptı ve top kaleci Serdar'ın üstünden ağlarla buluştu.

27.Dakika :Gençlerbirliği atağında Aykut sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top kaleci Onur'da kaldı.

25.Dakika :Trabzonspor Burak'la beraberlik golüne çok yaklaştı. Burak ceza sahası içine atılan topla buluştu kaleci Serdar'ın üstünden topu aşırttı ve savunmada Orhan son anda kayarak topu çizgiden çıkardı sonrasında top kornere çıktı.

24.Dakika :GOOOOOLLLLL!!!!! Gençlerbirliği Sandro Mendoza'nın attığı gol ile 1-0 öne geçiyor.Mendoza, Vranjes'le duvar paslaşması yaparak ceza sahası içine girdi Vranjes pasını verdi Mendoza gelişine vuruşunu yaptı ve top köşeden ağlarla buluştu.

23.Dakika:Trabzonspor atağında Serkan Balcı sol kanattan topu kafasıyla altıpas içine gönderdi ama savunma kafayla topu uzaklaştırdı.

22.Dakika:Trabzonspor atağında Burak Yılmaz sol çaprazda topla buluştu. Rakibini geçerek içeriye girmek istedi ama yerde kaldı ve hakem Tolga Özkalfa devam kararı aldı.

20.Dakika:Gençlerbirliği atağında Vranjes sağ kanata doğru arapasını attı ama savunma topu uzaklaştırdı.

19.Dakika:Gençlerbirliği'nde Mendoza ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluştu kaleye şut vurdu ama öncesinde hakem ofsayt kararı verdi.

17.Dakika :Trabzonspor atağında Burak Yılmaz sağ kanatta topla buluştu, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma kafayla topu uzaklaştırdı.

16.Dakika :Trabzonspor atağında Umut sağ çaprazdan kaleye sert vurdu ama top auta çıktı.

15.Dakika :Trabzonspor atağında Serkan Balcı sağ kanattan topla ilerledi, ceza sahası içine ortasını yaptı ama top yan ağlarda kaldı.

13.Dakika :Trabzonspor atağında Cale sol kanattan ceza sahası içine uzun oynadı ama savunma kafayla topu uzaklaştırdı.

12.Dakika :Trabzonspor'da Colman sol kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.

11.Dakika :Trabzonspor atağında Umut ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ve kaleci Serdar son anda topu üstten kornere çeldi.

10.Dakika :Gençlerbirliği atağında Vranjes ceza sahası önünde topla buluştu ama savunmada Giray ayak koyarak topu uzaklaştırdı.

9.Dakika :Trabzonspor atağında Alanzinho sağ kanata doğru pasını attı Burak hareketlendi ama top doğrudan auta açıktı.

8.Dakika :Gençlerbirliği atağında Serkan Çalık sağ kanattan topla ilerlemek istedi ama savunma ayak koyarak topu uzaklaştırdı.

7.Dakika :Trabzonspor atağında Ömer Aysan sağ korner çizgisi yanında topla buluştu bekletmeden ceza sahası içine ortasını yaptı ama top savunmada İlhan'da kaldı.

5.Dakika :Gençlerbirliği atağında Aykut sol kanattan ceza sahası içine uzun oynadı ama top savunmada kaldı.

4.Dakika :Trabzonspor'da Alanzinho ceza sahası çizgisi önünden serbest vuruş kullandı, direkt kaleye şutunu vurdu ama top baraja çarparak uzaklaştı.

3.Dakika :Trabzonspor atağında Burak sağ kanatta topla buluştu, ceza sahası içine yerden pasını verdi ama savunma topu uzaklaştırdı.

2.Dakika :Trabzonspor atağında Ömer Aysan sağ kanattan topla çizgiye inmek istedi ama savunma ayak koyarak topu uzaklaştırdı.

1.Dakika :Karşılaşma Gençlerbirliği'nden Kahe'nin vuruşuyla başlıyor.