Trabzonspor: 3 - Karabükspor: 1

T24

Burak boş geçmiyor

Cernat siftah yaptı



Shelton mutlak pozisyonu kaçırdı

Volkan direği geçemedi

Direk izin vermedi

Alanzinho'nun şanssızlığı

Glowacki sakatlandı

Sapara, Pawel ve Ferhat ilk kez

Taraftar ilgi göstermedi



Mehmet Çakır, Avni Aker'de

Bu sezon resmi maçlarda İnter zaferi dışında galibiyeti bulunmayan Trabzonspor, bu sonucun ardından kötü gidişatına dur dedi ve ilk 3 puanına ulaştı. Bordo mavili ekip bu sonuçla ligde puanını 5'e yükseltti. Karabükspor ise 4 puanda kaldı.Trabzonspor'un galibiyetinde önemli rol oynayan Burak Yılmaz, Karabükspor karşısında bulduğu gollerle ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti. Yıldız oyuncu daha önce Samsunspor ve Manisaspor'a 1'er gol atmıştı.Karşılaşmanın 35. dakikasında frikik atışından topu ağlara gönderen Karabüksporlu Cernat, bu sezon ligdeki ilk golünü atarken, Karabükspor'un Avni Aker Stadı'ndaki şanssızlığına da son verdi. Karabükspor daha önce Trabzonspor'la Avni Aker'de oynadığı 4 maçta da gol atamamıştı.Karşılaşmanın 36. dakikasında Karabükspor'un golünden hemen sonra gelişen Trabzonspor atağında, Sapara cezasahası içinde topu boş durumda bulunan Burak'a çıkardı. Burak bomboş pozisyonda topa vuramadı ve Trabzonspor mutlak bir golden oldu.Karabükspor'un başarılı fotvet oyuncusu Shelton, ilk yarının uzatma dakikalarında mutlak bir golden yararlanamadı. Defanstan çıkan uzun topla bir anda kaleci Tolga'yla karşı karşıya kalan Shelton, ilk anda kaleci Tolga'yı geçemedi. Dönen topta yine Tolga'yla karşı karşıya kalan oyuncu, vuruşunu yaptı ama top yandan auta çıktı.Trabzonspor'un Bursaspor'dan transferi Volkan Şen, karşılaşmanın 30. dakikasında sol kanattan ceza sahasına girerken şutunu çekti. Kaleciyi geçen top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Volkan Şen'in Trabzonspor'un İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 1-0 yenildiği karşılaşmada da direğe takılmıştı.Karabükspor maça hızlı başladı. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında sağ kanattan gelen topa gelişine iyi vuran Cernat, direğe takıldı.Karşılaşmanın 90. dakikasında sol çaprazdan frikik kullanan Alanzinho, güzel bir vuruş yaptı ancak top üst direkten auta gitti.Trabzonspor'un Polonyalı savunmacısı Glowacki, ilk yarıda geçirdiği sakatlığın ardından maçın 30. dakikasında yerini Serkan Balcı'ya bıraktı. Glowacki'nin durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.Trabzonspor'da, Slovak oyuncu Sapara, Polonyalı Pawel Brozek ve sol kanat oyuncusu Ferhat, ilk kez ligde ilk 11'de görev aldılar. Şenol Güneş'in ligde vazgeçemediği isimler kaleci Tolga ile Fildişi Sahilli oyuncu Didier Zokora oldu. Bu iki oyuncu ligdeki 4 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıktılar.Ligin ilk 3 haftasında galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor'un Kardemir Karabükspor mücadelesine taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Hüseyin Avni Aker Stadı'nın tribünlerinde büyük boşluklar olduğu gözlenirken, karşılaşmayı yaklaşık 10 bin taraftar izledi.Trabzonspor'a Ankaragücü'nden transfer edilen, ancak geçen sezon bordo-mavili takımda ilk 11'e giremeyen Mehmet Çakır, Kardemir Karabükspor formasıyla ilk 11'de Hüseyin Avni Aker Stadı'na çıktı. Bordo-mavili takımın eski futbolcusu, maç öncesi eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.(Habertürk)