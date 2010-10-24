-TRABZONSPOR: 3 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1 TRABZON (A.A) - 23.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan ve gol pozisyonları üretmekte zorluk çeken Trabzonspor, ikinci yarıda ise çok etkili futbol ortaya koydu. İkinci yarının başlamasıyla birlikte Gençlerbirliği'ni kalesini baskı altına alan bordo-mavililer, buldukları 3 golle maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bordo-mavililer, böylece Beşiktaş ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek son 3 haftayı galibiyetle kapadı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 49. dakikada Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza alanının dışında önünde bulan Egemen'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 54. dakikada Selçuk'un sağdan serbest atışında, arka direkteki Alanzinho'nun yerden şutunda, top kaleci Serdar'ın ayaklarından döndü. Dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. 55. dakikada Alanzinho'nun sağdan ortasında, ceza alanı içindeki Burak'ın kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta gitti. 57. dakikada Alanzinho'nun ceza yayının gerisinde düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Burak'ın şutunda, kaleci Serdar'ın son anda çeldiği top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Egemen, rakibine faul yapınca hakem Cüneyt Çakır karşılaşmayı durdurdu. 62. dakikada Serkan Balcı'nın sağdan ortasında, savunmadan seken topa arka direkteki Engin'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 68. dakikada Selçuk'un derinlemesine pasında topla buluşarak sağdan son çizgiye inen Serkan Balcı, topu penaltı noktası üzerindeki Burak'a çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serdar'ın sağından filelere gönderdi: 1-1 71. dakikada Selçuk'un soldan korner atışında, altı pas içinde oluşan karambolde Burak'ın dokunamadığı topu savunma uzaklaştırdı. 72. dakikada Selçuk'un sağdan ceza alanına yakın mesafeden kullandığı serbest atışta, savunmaya rağmen yükselen Jaja'nın kafa vuruşunda, top kaleci Serdar'ın sağındaki direğin dibine vurarak filelere gitti: 2-1 75. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında, Oktay savunmadaki son oyuncu olan Cale ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ın faul kararı vermesine bordo-mavili futbolcular yoğun itirazda bulundular. Daha sonra yardımcısının fikrini alan Cüneyt Çakır, kararından vazgeçti. 81. dakikada Serkan Balcı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içindeki Umut'un kafa vuruşunda, top kaleci Serdar'ın sağından filelerle buluştu: 3-1 Karşılaşma Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bülent Gökçü xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx Trabzonspor: Onur xx, Serkan Balcı xxx, Mustafa Yumlu xx, Egemen xxx, Cale xx, Ceyhun x (Dk. 46 Engin xx), Selçuk xxx, Colman xxx, Burak xxx, Alanzinho xx (Dk. 66 Jaja xxx), Umut xx (Dk. 90 Barış ?) Gençlerbirliği: Serdar xx, Mahmut xx, Aykut xx, Kulusic xx, Murat x, Cem xx, Harbuzi xx (Dk. 75 Hurşit x), Serkan Çalık xx (Dk. 80 Edward x), Jedinak xx, Zec xx (Dk. 70 Oktay x), Billy Mehmet x Goller: Dk. 68 Burak, Dk. 72 Jaja, Dk. 81 Umut (Trabzonspor), Dk. 32 Serkan Çalık (Gençlerbirliği) Sarı kartlar: Dk. 39 Ceyhun, Dk. 82 Cale (Trabzonspor)