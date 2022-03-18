Trabzonspor 26 yıllık rekorun peşinde

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi bugün iki karşılaşmayla başlıyor. Lider Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına yeni bir rekor için çıkıyor.

Süper Lig'de 30. haftanın açılışında lider Trabzonspor Karadeniz derbisine çıkacak. Şampiyonluğunu ilan etmek için 4 galibiyete ihtiyacı olan Bordo-mavililer, saat 20.00'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Son 9 haftaya en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde giren Trabzonspor'da cezalı Uğurcan Çakır ve Puchacz'ın yanı sıra, sakatlıkları süren Marek Hamsik ve Vitor Hugo forma giyemeyecek. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise kümede kalma savaşı veriyor. 23 puanı bulunan Bülent Korkmaz'ın ekibi, güvenli bölgenin 12 puan uzağında. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig’de şampiyonluğu erken ilan etmek için gün sayan Trabzonspor, kümede kalmaya çalışan Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Rekor kırarak erken şampiyonluk hesapları yapan bordo mavililer, ligde 26 yıl önce yakaladığı en yüksek puan rekorunu da egale etmek için Karadeniz derbisinde sahaya çıkacak.

26 yıllık rekoruna ulaşacak

21 haftadır Süper Lig’in zirvesindeki Trabzonspor, yarın Rize’de oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde, lig tarihinde en çok puan topladığı 1995-96 sezonunun 30’uncu haftasındaki performansına ulaşmış olacak. Karadeniz fırtınası, yarın sahadan galibiyetle ayrılırsa, puanını 73’e çıkartarak 26 yıl önce kırdığı puan performansını egale edecek.

7 yıldır Rizespor'a yenilmiyor

Süper Lig’de bugüne kadar 41 kez karşılaşan komşu ekiplerden Trabzonspor’un 27, Çaykur Rizespor’un 5 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım arasında Rize’de oynanan 20 müsabakanın 9’unu Trabzonspor kazanırken, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım ligde son olarak 11’inci haftada Trabzon’da karşılaşmış, ev sahibi ekip 2-1 galip ayrılmıştı. Çaykur Rizespor’a ligde son olarak 2015 yılında Rize’de oynanan müsabakada mağlup olan Trabzonspor, rakibiyle 7 yıl boyunca oynadığı 10 Süper Lig müsabakasında yenilmedi.