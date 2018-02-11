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Spor

Trabzonspor, 2018'de galibiyetle tanışamadı

Burak'sız Trabzon, çöküşe devam ediyor

11 Şubat 2018 13:48

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Gençlerbiliği'ne konuk olan Bordo Mavililer istediği futbolu sahaya yansıtamadığı maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı. 

Trabzonspor maçın 83. dakikasında Uğur Demirok'un ayağından bir de penaltı atışından faydalanamadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 33'e, Gençlerbirliği ise 22'ye yükseltti.

Gençlerbirliği 0-0 Trabzonspor

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Pogba (Dk. 46 Aydın Karabulut), Uğur Çiftçi, Scekic, Khalili, Sessegnon, Milinkovic (Dk. 65 Jailton), Skuletic (Dk. 72 Deniz Yılmaz)

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka (Dk. 85 Olcay Şahan, Bero (Dk. 58 Castillo), Abdülkadir Ömür, Sosa, Rodallega (Dk. 65 N'Doye)

Sarı kartlar: Dk. 58 Sosa, Dk. 89 Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Dk. 82 Hopf (Gençlerbirliği)

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