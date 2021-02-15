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Spor

Trabzonspor, 2010-11 sezonu lig şampiyonluğu için AİHM'e başvurdu

"Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir"

15 Şubat 2021 21:00

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2010-11 sezonu lig şampiyonluğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurduğunu açıkladı.

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