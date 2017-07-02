Trabzonspor, 2010-11 sezonu için FIFA'ya başvuruyor!

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, 2010-11 sezonunda şampiyonluk yarışına girdiği Fenerbahçe'nin 'şike davası'na konu olan şampiyonluğuyla ilgili FIFA'ya başvurma kararı aldı.

Hürriyet'in haberine göre; Trabzonspor yöneticilerinden Gökhan Saral, 'Avrupa'nın en büyük şikesi' olarak yorumladığı olay için 90 sayfalık bir raporla FIFA'ya müracaat edecekleri bilgisini verdi. Saral, yarın (3 Temmuz 2017) itibarıyla resmi başvurunun gerçekleştirileceğini söyledi.

FIFA'ya 90 sayfalık raporla müracaat edeceklerini belirten Gökhan Saral, şu iddialarda bulundu:

"Avrupa’nın en büyük şike olayını FIFA’ya taşımak üzere 90 sayfalık hak arama raporumuzla şikenin tescillendiği tarih olan 3 Temmuz 2011’e denk gelen 3 Temmuz 2017 tarihinde şikecilere iadeyi itibar yapmak üzere FIFA’ya gidiyoruz. Camiamızın gasp edilmiş hakkını, savunmaktan asla imtina etmedik, etmeyeceğiz. Müracaatımız sonrası gelişmeleri de başkanımız, yönetim kurulumuz ve hukukçularımızla birlikte harfiyen takip edeceğiz. FIFA müracaatının neticesinde şikecilerin uğramış olduğu hezimeti bir kara leke olarak dünya futbol tarihine not düşüreceğiz.”

Yönetimden FIFA'ya yoğun katılım

Başkan Muharrem Usta’nın yanı sıra beraberindeki yöneticiler Ahmet Çubukçu, Gençağa Meriç, Gökhan Saral, Coşkun Bülbül, Özer Bayraktar ile Hukuk Kurulu Avukatı Nusret Yılmaz’ın da İsviçre’nin Zürih kentinde FIFA’ya yapılacak başvuruda hazır bulunacağı bildirildi.

2010-11 sezonunda tamamlanan maçlar sonucunda Fenerbahçe ve Trabzonspor 82 puan almış, sarı-lacivertlilerin 50 averajına karşın Karadeniz temsilcisinin 46 averajı şampiyonluğa yeterli olmamıştı