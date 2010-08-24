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Spor

TRABZONSPOR 2. HAFTA SONUNDA LİDER ANKARA (A.A)

24 Ağustos 2010 02:33

-TRABZONSPOR 2. HAFTA SONUNDA LİDER ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçları tamamlandı. Haftanın son gününde sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Trabzonspor, bu haftayı da 3 puanla kapayarak, 6 puan ve averajla liderliğe yükseldi. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa ile Bucaspor golsüz berabere kaldı. İlk hafta Ankaragücü'nü 2-0 yenerek lige 3 puanla başlayan Trabzonspor, bu hafta Fenerbahçe'yi konuk etti. Bol pozisyonlu ve gollü geçen karşılaşmada bordo-mavili ekip, 14. dakikada Mehmet Topuz'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 16. dakikada İbrahima Yattara takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Fenerbahçe 28. dakikada Lugano ile durumu 2-1'e getirirken, Trabzonspor'un atağı gecikmedi. Ev sahibi takım, 29. dakikada Glowacki'nin bulduğu golle 3-1 öne geçerek, farkı yine 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertli ekip 42. dakikada Mehmet Topuz'un golüyle durumu 3-2 yapıp farkı tekrar 1'e indirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Lige 4-0'lık Medical Park Antalyaspor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bu hafta aynı sevinci yaşayamadı ve 2. haftayı puansız kapadı. İlk hafta liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertli ekip, bu hafta 3 puanla 5. sıraya geriledi.  Ligin ilk haftasında Sivasspor'a 2-1 yenilen Galatasaray, bu hafta da galibiyet yüzü göremedi. Sahasında son şampiyon Bursaspor'a 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 2. hafta sonunda sıfır puanla 17. sırada yer alıyor.        Beşiktaş da haftayı puansız kapatan ekiplerden oldu. Geçen hafta Bucaspor'u 1-0 yenerek lige 3 puanla başlayan siyah-beyazlı takım, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 yenilerek bu hafta puan sevinci yaşayamadı 3 puanla 10. sırada yer aldı. 18 golün atıldığı 2. haftada 3 maçı ev sahibi, 3 maçı da deplasman takımları kazanırken, 3 mücadele de beraberlikle sona erdi.  Ligde haftanın sonuçları, 3. hafta programı ve puan durumu ise şöyle: -HAFTANIN SONUÇLARI- Kayserispor-Kardemir Demirçelik Karabükspor: 1-0 Konyaspor-Eskişehirspor: 2-1 Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0-2 Medical Park Antalyaspor-Sivasspor: 1-1 Gençlerbirliği-Gaziantepspor: 0-0 Galatasaray-Bursaspor: 0-2 Manisaspor-Ankaragücü: 0-3 Kasımpaşa-Bucaspor: 0-0 Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-2 -3. HAFTA PROGRAMI- Ankaragücü-Kayserispor, Gaziantepspor-Konyaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa, Sivasspor-Bursaspor, Bucaspor-Gençlerbirliği, Fenerbahçe-Manisaspor, Kardemir Demirçelik Karabükspor-Beşiktaş, Eskişehirspor-Galatasaray, Medical Park Antalyaspor-Trabzonspor  -PUAN DURUMU- TAKIMLAR                      O   G   B   M   A   Y  AV   P ------------------------------------------------------------ 1.TRABZONSPOR                 2   2   -   -   5   2   3   6 2.BURSASPOR                   2   2   -   -   3   -   3   6 3.KAYSERİSPOR                 2   2   -   -   3   -   3   6 4.SİVASSPOR                   2   1   1   -   3   2   1   4 5.FENERBAHÇE                  2   1   -   1   6   3   3   3 6.ANKARAGÜCÜ                  2   1   -   1   3   2   1   3 7.KONYASPOR                   2   1   -   1   2   2   -   3 8.İSTANBULB.ŞEHİR BLD.SPOR    2   1   -   1   2   2   -   3 9.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR   2   1   -   1   2   2   -   3 10.BEŞİKTAŞ                   2   1   -   1   1   2  -1   3 11.GAZİANTEPSPOR              2   -   2   -   -   -   -   2 12.GENÇLERBİRLİĞİ             2   -   2   -   -   -   -   2 13.KASIMPAŞA                  2   -   2   -   -   -   -   2 14.ESKİŞEHİRSPOR              2   -   1   1   1   2  -1   1  15.BUCASPOR                   2   -   1   1   -   1  -1   1 16.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR   2   -   1   1   1   5  -4   1 17.GALATASARAY                2   -   -   2   1   4  -3   - 18.MANİSASPOR                 2   -   -   2   1   5  -4   -  

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