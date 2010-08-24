-TRABZONSPOR 2. HAFTA SONUNDA LİDER ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçları tamamlandı. Haftanın son gününde sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Trabzonspor, bu haftayı da 3 puanla kapayarak, 6 puan ve averajla liderliğe yükseldi. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa ile Bucaspor golsüz berabere kaldı. İlk hafta Ankaragücü'nü 2-0 yenerek lige 3 puanla başlayan Trabzonspor, bu hafta Fenerbahçe'yi konuk etti. Bol pozisyonlu ve gollü geçen karşılaşmada bordo-mavili ekip, 14. dakikada Mehmet Topuz'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 16. dakikada İbrahima Yattara takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Fenerbahçe 28. dakikada Lugano ile durumu 2-1'e getirirken, Trabzonspor'un atağı gecikmedi. Ev sahibi takım, 29. dakikada Glowacki'nin bulduğu golle 3-1 öne geçerek, farkı yine 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertli ekip 42. dakikada Mehmet Topuz'un golüyle durumu 3-2 yapıp farkı tekrar 1'e indirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Lige 4-0'lık Medical Park Antalyaspor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bu hafta aynı sevinci yaşayamadı ve 2. haftayı puansız kapadı. İlk hafta liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertli ekip, bu hafta 3 puanla 5. sıraya geriledi. Ligin ilk haftasında Sivasspor'a 2-1 yenilen Galatasaray, bu hafta da galibiyet yüzü göremedi. Sahasında son şampiyon Bursaspor'a 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 2. hafta sonunda sıfır puanla 17. sırada yer alıyor. Beşiktaş da haftayı puansız kapatan ekiplerden oldu. Geçen hafta Bucaspor'u 1-0 yenerek lige 3 puanla başlayan siyah-beyazlı takım, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 yenilerek bu hafta puan sevinci yaşayamadı 3 puanla 10. sırada yer aldı. 18 golün atıldığı 2. haftada 3 maçı ev sahibi, 3 maçı da deplasman takımları kazanırken, 3 mücadele de beraberlikle sona erdi. Ligde haftanın sonuçları, 3. hafta programı ve puan durumu ise şöyle: -HAFTANIN SONUÇLARI- Kayserispor-Kardemir Demirçelik Karabükspor: 1-0 Konyaspor-Eskişehirspor: 2-1 Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0-2 Medical Park Antalyaspor-Sivasspor: 1-1 Gençlerbirliği-Gaziantepspor: 0-0 Galatasaray-Bursaspor: 0-2 Manisaspor-Ankaragücü: 0-3 Kasımpaşa-Bucaspor: 0-0 Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-2 -3. HAFTA PROGRAMI- Ankaragücü-Kayserispor, Gaziantepspor-Konyaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa, Sivasspor-Bursaspor, Bucaspor-Gençlerbirliği, Fenerbahçe-Manisaspor, Kardemir Demirçelik Karabükspor-Beşiktaş, Eskişehirspor-Galatasaray, Medical Park Antalyaspor-Trabzonspor -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y AV P ------------------------------------------------------------ 1.TRABZONSPOR 2 2 - - 5 2 3 6 2.BURSASPOR 2 2 - - 3 - 3 6 3.KAYSERİSPOR 2 2 - - 3 - 3 6 4.SİVASSPOR 2 1 1 - 3 2 1 4 5.FENERBAHÇE 2 1 - 1 6 3 3 3 6.ANKARAGÜCÜ 2 1 - 1 3 2 1 3 7.KONYASPOR 2 1 - 1 2 2 - 3 8.İSTANBULB.ŞEHİR BLD.SPOR 2 1 - 1 2 2 - 3 9.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 2 1 - 1 2 2 - 3 10.BEŞİKTAŞ 2 1 - 1 1 2 -1 3 11.GAZİANTEPSPOR 2 - 2 - - - - 2 12.GENÇLERBİRLİĞİ 2 - 2 - - - - 2 13.KASIMPAŞA 2 - 2 - - - - 2 14.ESKİŞEHİRSPOR 2 - 1 1 1 2 -1 1 15.BUCASPOR 2 - 1 1 - 1 -1 1 16.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 2 - 1 1 1 5 -4 1 17.GALATASARAY 2 - - 2 1 4 -3 - 18.MANİSASPOR 2 - - 2 1 5 -4 -