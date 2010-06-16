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Spor

Trabzonspor, 2 günde 12 transferi yalanladı!

Trabzonspor, F.Bahçe'nin eski oyuncusu Appiah ve Eskişehirsporlu Sezer Öztürk ile ilgilenmediğini açıkladı.

16 Haziran 2010 03:00

T24 - Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Stephan Appiah ve Eskişehirspor'da forma giyen Sezer Öztürk ile ilgilenmediğini bildirdi.


Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Bazı medya organlarında eski Fenerbahçeli oyuncu Stephan Appiah ve Eskişehirspor'da forma giyen Sezer Öztürk ile ilgilendiğimiz yönünde yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Her iki oyuncuyla ilgili Trabzonspor Kulübü olarak hiçbir girişimimiz söz konusu değildir'' denildi.


Trabzonspor Kulübü, dün (15 Haziran 2010) de bir açıklama yaparak Stanislav Sestak, Sidney Govou, Milivoje Novakoviç, Oleksandr Yakovenko, Gervinho, Landry Mulemo, Volkan Yaman, Orhan Şam, Koray Çölgeçen, Yekta Kurtuluş gibi futbolcuların gündeme hiç gelmediği açıklamıştı.


Bordo-mavililer, iki günde basında çıkan 12 futbolcunun transferini yalanlamış oldu.

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