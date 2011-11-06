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Trabzonspor 2-1 Kayserispor

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde CSKA Moskova'yla 0-0 berabere kalarak Avrupa serüvenini zora sokan Trabzonspor ligde Kayserispor'u 2-1 yenerek moral depoladı.

06 Kasım 2011 02:00

 
T24 - Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde CSKA Moskova'yla 0-0 berabere kalarak Avrupa serüvenini zora sokan Trabzonspor ligde Kayserispor'u 2-1 yenerek moral depoladı.



Maçın canlı anlatımı


Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor Avni Aker Stadı'nda Kayserispor'u ağırladı. Bordo-mavililer rakibini 2-1'lık skorla mağlup etmeyi başarırken, galibiyeti getiren goller 29. ve 74. dakikalarda Burak Yılmaz'dan geldi. Konuk takımın tek golünü ise 88. dakikada Troisi kaydetti.



Burak'ın golü verilmedi


Karşılaşmada dakikalar 59'u gösterdiğinde Burak Yılmaz serbest vuruş kullanmak üzere topun başına geçti. Yıldız oyuncunun yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta top önce üst direğe çarptı sonra kalenin içinden sekerek oyun alanına geri döndü. Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya pozisyonu gol olarak değerlendiremeyince bordo-mavili oyuncular çılgına döndü ancak itirazlar fayda etmedi.



Stat: Hüseyin Avni Aker


Hakemler: Halis Özkahya xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Cem Satman xxx
Trabzonspor: Tolga xxx, Celustka xxx, Giray xxx, Glowacki xx, Ferhat x (Dk. 18 Adrian xx), Zokora xxx, Colman xxx (Dk. 88 Aykut ?), Serkan xxx (Dk. 90 2 Mustafa ?), Halil xxx, Alanzinho xxx, Burak xxx
Kayserispor: Navarro xx, Pekarik xx, Eren xx, Khizanishvili xx, Hasan Ali xx, Cem x (Dk. 66 Troisi x), Furkan xx, Nunez x (Dk. 54 Okay x), Santana xx, Amrabat xx, Gökhan Ünal x (Dk. 46 Ömer x)
Goller: Dk. 29 ve 74 Burak (Trabzonspor) Dk. 88 Troisi (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Dk. 60 Celustka, Dk. 61 Aykut (yedek kulübesinde) (Trabzonspor), Dk. 42 Cem, Dk. 68 Santana, Dk. 89 Eren (Kayserispor)



11. hafta


Milli maçlar nedeniyle lige verilecek aranın ardından Trabzonspor 11. haftada 18 Kasım Cuma günü deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak. Kayserispor ise bir gün sonra evinde Orduspor'u ağırlayacak.


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