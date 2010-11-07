T24 - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor dev maçta Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Bordo-mavili bu galibiyetle puanını 26'ya yükselterek Süper Lig'de zirveye oturdu. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri ise 75 ve 90+4. dakikada Umut Bulut kaydetti.





Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da daha çok savunma güvenliğini ön planda tutmaya çalışırken, hücumda çok etkili pozisyonlar yakalayamadılar.

Bursaspor'un puan kaybetmesiyle liderlik fırsatı yakalayan Trabzonspor, büyük taraftar desteği ile çıktığı rakibi karşısında ilk yarıda hücumda çoğalmayı başaramadı. Ciddi pozisyonlar üretemeyen bordo-mavililer, kalesinde ise pozisyon vermemeye çalıştı.

Konuk takım Galatasaray ise özellikle Elano ile duran toplarda gol pozisyonlarına girmeye çalıştı, ancak bunlarda başarılı olamadı.

Mücadelenin ikinci yarısında ise adeta pozisyon zenginliği yaşandı. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıdan her iki ekipte bir çok gol pozisyonuna girdi.

Umut Bulut sahnede

Dakikalar 75'i gösterdiğinde ise sahneye Umut Bulut çıktı. Engin'in pasında topla buluşan Umut Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti. Bu golden sonra Hüseyin Avni Aker Stadı'nda adeta nefesler kesildi.

Kader anı

Galatasaray rakip kaleye golü bulmak için yüklenmeye başladı. 78. dakikada Kewel'ın pasında, Pino topu ıskalayınca takımını mutlak bir golden etti.

Insua direğe takıldı

İnanılmaz bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın 90. dakikasında İnsua'nın sol çaprazdan direkt kaleye gönderdiği top üst direkte patladı. Top bir o kalede bir bu kalede derken Karadeniz Fırtınası 2. golü buldu.



90+4. dakikada Engin 2. asistini Umut Bulut ise 2. golünü kaydetti. Trabzonspor bu galibiyetler Süper Lig'in yeni lideri oldu. Hagi yönetimindeki Galatasaray ise 16 puanda kaldı.





Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 0



Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Halis Özkahya, Baki Tuncay Akkın, Ekrem Kan



Trabzonspor: Onur, Serkan, Egemen, Giray, Cale (Dk. 87 Ferhat), Selçuk, Colman, Engin, Burak (Dk. 67 Yattara), Jaja (Dk. 80 Ceyhun), Umut

Teknik Direktör: Şenol Güneş



Galatasaray: Ufuk, Sabri, Neill, Servet, İnsua, Ayhan, Cana (Dk. 55 Barış), Elano (Dk. 77 Emre), Mustafa Sarp, Misimoviç (Dk. 60 Kewel), Pino

Teknik Direktör: Gheorge Hagi



Goller: Dk. 75 ve 90 4 Umut (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Giray, Dk. 87 Engin (Trabzonspor) Dk. 43 Elano, Dk. 55 Mustafa Sarp, 90 4 Sabri (Galatasaray)





