Trabzonspor: 17 maçta 16 galibiyet ligde hiç görülmedi

T24

17 maçta 16 galibiyet

'Kimse bu takımın yaptıklarına eş aramaya kalkmasın'

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin gündeminin şike operasyonu ile çalkalandığı belirtilerek, ''Bu süreçte camiamızın suskunluğu olayın adli sürecine girmesi ve yargıya olan güven duygumuzdan kaynaklanmaktadır. Ancak yaşanan bazı gelişmeler üzerine Divan Başkanlık Kurulu olarak söz konusu açıklamanın yapılması için bir zorunluluk hissettik'' ifadeleri kullanıldı.Şike skandalı soruşturma sürecinin başlangıcının 2010 Aralık olarak anıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:''Ne hazindir ki bazı çevrelerce bu çember içerisine Trabzonspor'da çekilmek istenmektedir. Belirtilen süreç 2010-2011 Spor Toto Süper Ligi'nin ikinci yarısını kapsamaktadır. Bu süreçte Trabzonspor'un elde ettiği başarı ölçüsü bellidir. Bu rakam da 40 puandır. Trabzonspor'un ilk yarıda elde ettiği puan ise 42'dir. Sonuçta bu ekip 82 puan toplayarak averajla ligi ikinci sırada bitirmiştir. Bu 82 puanın içerisinde hiç kimse lekeli bir puanın varlığını herhangi bir belgeye dayalı olarak gösterememektedir. Herkes Trabzonspor'un bu puanları emeğiyle kazandığına hem fikirdir''Açıklamada, şampiyon olan Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısında aldığı 16 galibiyete işaret edilerek, ''Şampiyon olan takım ise Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 33, ikinci yarısında 49 puan toplayarak, sezonu toplam 82 puan ve averajla birinci sırada tamamlamıştır. 53 sezonluk birinci lig tarihinde hiçbir takımın, özellikle ligin ikinci yarısında 17 maçta 16 galibiyet aldığı görülmüş bir olay değildir. Tartışılması gereken asıl konu budur'' denildi.Bazı medya yorumcularının Trabzonspor için eşleme yapmaya çalıştığına işaret edilen açıklama, şöyle devam etti:''Kimse bu takımın yaptıklarına eş aramaya kalkışmasın. Görünen o ki bir takım medya yorumcuları olayı böyle bir eşlemeye taşımak için özel çaba sarf etmektedirler. Yöneticilerin üçüncü şahıslarla görüştükleri yönünde, hiçbir kanıta dayanmayan söylemlerle kimse Trabzonspor'u karalamaya çalışmamalıdır. Trabzonspor, yöresel özellikleriyle bütünleşip spor ahlakı ve kurallarına hep saygılı olmaya özen göstererek büyüyen ve büyük olabilen bir camiadır. Bu anlamda camiamız uzun süreçte uğradığı tüm haksızlıklara karşın saygınlığını korumuş ve korumaya da devam edecektir. Bu vesileyle tüm çevrelere bu süreçteki kabul edilemez söylemlerle camiamızı bütünleşme anlayışından kaçınmalarını önermekteyiz.''''Ülkemiz gündemi şike operasyonuyla çalkalanmaktadır. Bu süreçte camiamızın suskunluğu olayın adli sürecine girmesi ve yargıya olan güven duygumuzdan kaynaklanmaktadır. Şike skandalı soruşturma sürecinin başlangıcı Aralık 2010 şeklinde anılmaktadır. Ne hazindir ki bazı çevrelerce bu çember içerisine Trabzonspor'da çekilmek istenmektedir.”