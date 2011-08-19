Trabzonspor 10 kişiyle zoru başardı

T24 - Burak Yılmaz'ın 6. dakikada atılmasıyla bütün bir maçı 10 kişi oynayan Trabzonspor, Bask temsilcisi Athletic Bilbao karşısında 0-0 berabere kalarak turu TT Arena'ya taşıdı.



UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kalarak rövanş için avantaj sağladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Athletic Bilbao, ilk dakikalardan itibaren Trabzonspor kalesi önünde baskılı oldu. 6. dakikada Burak Yılmaz’ın da kırmızı kart görmesiyle etkili ataklar geliştiren ev sahibi takım, özellikle Lloretne ile yakaladığı birçok pozisyonu değerlendiremedi. Henüz ilk dakikalarda 10 kişi kalan Bordo-Mavili takım ise savunma güvenliğini ön planda tutarken kontrataklarla rakip kaleye gitmek istediyse de bunda pek başarılı olamadı. Bordo-Mavililer, tek önemli atağını ise ilk yarının uzatma dakikasında yakalayabildi, bunda da Henrique topu kontrol edemeyince fırsat içip gitti.



İkinci yarı mücadele oldukça tempolu geçerken iki takım da çok önemli fırsatlar elde etti. Trabzonspor’un kalecisi Tolga Susaeta ve Llorente’nin vuruşlarında çok önemli kurtarışlara imza atarken, ilk yarıya oranla rakip kalede etkili olan Bordo-Mavili ekibin ileri uç elemanları son vuruşlarda çok kötüydü. 52’de Halil Altıntop’un vuruşunu kaleci çıkarırken 70’de Trabzonspor’un maç boyunca yakaladığı en büyük gol fırsatını Henrique harcadı. Brezilyalı futbolcu karşı karşıya pozisyonda topu auta attı.



Teknik direktör Şenol Güneş’in 81’de saha dışına gönderilmesiyle Trabzon skora razı bir oyun sergilerken Athletic Bilbao’nun son anlardaki baskısı sonuç getirmedi ve karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.





