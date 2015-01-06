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Spor

Trabzonspor 1 puanı uzatmada kurtardı

Spor Toto Süper Lig'de Balıkesirspor deplasmanında 2-0 geriye düşen Trabzonspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-2'ik eşitliği sağladı

06 Ocak 2015 00:18

Trabzonspor, oldukça zorlandığı Balıkesirspor maçında iki farklı yenik duruma düşse de yılmadı ve 1 puanı son anlarda bulduğu golle kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Balıkesirspor deplasmanına konuk oldu.

Bordo-mavililer, iki farklı yenik duruma düştüğü karşılaşmada yılmadı ve Balıkesirspor'la 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin hemen başında, 6. dakikada Sercan Yıldırım sağdan topla birlikte ceza sahası içerisine girdi. Musa Nizam, Sercan'ı yere düşürdü ve hakem Tolga Özkalfa penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda faul yapan Musa, sarı kart ile cezalandırıldı. 7. dakikada Vargas, topu filelere göndererek durumu 1-0'a getirdi.

Bu golden 3 dakika sonra, dakika 10'da Balıkesirspor bir kez daha tehlikeli geldi. Gökhan Ünal, savunma arkasına koşu yapan Vargas'ı pasını attı. Vargas, kaleci İbrahim'i çalımlayarak topu bir kez daha filelere gönderdi: 2-0. İlk yarı Balıkesirspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 

Mücadelenin ikinci yarısına Trabzonspor etkili başladı. 61. dakikada Oscar Cardozo, ceza sahası yayı üzerinde savunma arkasına koşu yapan Mehmet Ekici'ye pasını gönderdi. Mehmet, topu kontrol ettikten sonra şutunu attı ve skoru 2-1'e getirdi.

Oyunu Balıkesirspor yarı sahasına yıkan Karadeniz temsilcisi, aradığı golü 90+3'te buldu. Fileleri havalandıran Paraguaylı yıldız Cardozo skoru belirledi: 2-2.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 4 haftaya çıkan Trabzonspor'un puanı 23 oldu. Ligdeki iki haftalık galibiyet serisi noktalanan Balıkesirspor ise puanını 12'ye yükseltti.

 

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