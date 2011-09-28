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Spor

Trabzonspor 1 puana sevindi TRABZON (A.A)

28 Eylül 2011 14:34

-Trabzonspor 1 puana sevindi TRABZON (A.A) - 28.09.2011 - UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda Fransa'nin Lille takımı ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular alınan 1 puanın iyi bir sonuç olduğunu belirttiler. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ilk hafta deplasmanda İnter'i 1-0 yenen, ikinci maçta ise dün sahasında Fransa'nın Lille takımı ile 1-1 berabere kalarak ilk iki hafta sonunda 4 puanla liderliğini sürdüren bordo-mavililer, sonuçtan memnun olduklarını açıkladılar. Kulüp başkanı Sadri Şener, Lille maçının ardından grupta liderliklerini sürdürdükleri için mutlu olduklarını belirterek, ''İnşallah CSKA Moskova maçından sonra da liderliğimizi sürdürürüz. Trabzon tarihinde futbol 1914'lü yıllarda oynanmaya başlandı. 2011 yılındayız ve ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında oynama fırsatı bulduk. Bu bizim için önemliydi. Lille, Fransa'da çok güçlü bir ekip. Avrupa'da da güçlü takımlardan biri. Onlardan bir puan aldık. Galibiyet istiyorduk ama yine de mutluyuz. Çünkü lideriz'' dedi. Başkan Şener, maçın ikinci yarısında, ilk yarıdaki futbollarına oranla daha iyi oynadıklarını da ifade ederek, ''İkinci yarıda hiçbir endişem olmadı. Çünkü ikinci yarıda oyunun şekli biraz değişti. Adrian oyuna girince atak yapmaya başladık. Futbolcularımızı aldıkları bu önemli puandan dolayı tebrik ediyorum'' diye konuştu. Şener, 'Küme düşme kaldırılsın mı tartışmaları devam ediyor, ne diyeceksiniz?' şeklindeki soruyu da, ''Suçlu olan tabi ki cezasını çekecek ama karar mercii UEFA'dır dedim ben. Kim suç işlediyse cezasını çekmeli. Bu bir adli süreç. Çok da fazla konuşmaya gerek yok'' yanıtını verdi.

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