Trabzonspor: 1 Gençlerbirliği: 1

Turkcell Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile karşılaşıyor...

Turkcell Süper Lig'de son 3 haftayı beraberlikle kapatarak 6 puan kaybeden Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Bordo-mavili takımda uzun süredir sakatlıkları bulunan Yattara ve Tayfun'un haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onur, Ömer Aysan, Giray, Egemen, Cale, Selçuk, Colman, Serkan, Burak, Alanzinho, Umut

Gençlerbirliği: Serdar, Orhan, İlhan, Aykut, Mahmut, Vranjes, Sandro, Tozo, Kahe, Serkan, Harbuzi

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Tolga Özkalfa, Alpaslan Dedeş, Süleyman Özay



Önceki maçlar



İki takım arasında bugüne dek yapılan 51 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 98 gol atarken kalesinde 48 gol gördü.



Trabzon'daki maçlar



Trabzon'da yapılan karşılaşmalarda da Trabzonspor, rakibi karşısında bariz bir üstünlük kurdu.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılan 17 maç Trabzonspor'un üstünlüğü ile sonuçlanırken, 3 maç Gençlerbirliği'nin galibiyetiyle bitti. 5 maç ise berabere sonuçlandı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki maçlarda 60 gol atarken kalesinde 21 gol gördü.



En farklı galibiyetler





Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında yapılan maçlarda en farklı galibiyetleri alan takım, bordo-mavililer oldu.

Karadeniz ekibi, 1993-94 sezonunda 6-0, 1989-90 sezonunda ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla sahadan ayrılmayı başardı.

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.