Trabzonspor: 1 Bursaspor: 0

T24 - Spor Toto Süper Lig'de zirvenin kaderini değiştirecek karşılaşmada Trabzonspor, Bursaspor'u mağlup etmeyi başardı...





İşte maçın önemli dakikaları



13. dakikada Trabzonspor, çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Jaja’nın derinlemesine pasında ceza alanına giren Alanzinho, topu ceza uygun durumdaki Burak’a aktardı. Kaleci İvankov ile karşı karşıya kalan bu futbolcunun yerden şutunda, İvankov tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.



25. dakikada da Bursaspor, gole çok yaklaştı. Volkan Şen’in sağdan ortasında, arka direkteki Ozan İpek’in kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü. Boşta kalan topu yakın mesafeden Batalla tamamlamak istedi ancak çizgi önündeki Giray, yatarak ayağıyla meşin yuvarlağı kornere göndermeyi başardı.



45. dakikada Colman’ın derinlemesine pasında topla buluşan Umut Bulut,meşin yuvarlağı Burak’ın önüne aktardı. Rakiplerine rağmen topu kontrol ederek ceza alanına giren Burak’ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak oyuna yeni giren kaleci Yavuz’un sağından filelerle buluştu: 1-0





İlk yarı Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.



59. dakikada Volkan’ın ceza alanı dışından sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

67. dakikada Bekir Ozan’ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Tolga sağ tarafına doğru gelen topa yatarak sahip oldu.

87. dakikada Selçuk’un pasında ceza alanı içinde iki rakibinden sıyrılan Umut’un şutunda, top kaleci Yavuz da kaldı. futbolcunun yerden vuruşunda, kaleci Yavuz topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.

90. dakikada Ceyhun’un ceza alanı içinde yerden şutunda, kaleci Yavuz yatarak topun sahibi oldu.



Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı





Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx

Trabzonspor: Tolga xxx, Serkan xxx (Dk. 88 Glowacki ?), Giray xxx, Egemen xxx, Cale xx, Colman xxx, Selçuk xxx, Alanzinho xxx, Burak xxx, Jaja xx (Dk. 73Ceyhun x), Umut xx (Dk. 90 Barış ?)

Bursaspor: Ivankov x (Dk. 41 Yavuz x), Ali Tandoğan xx, Ömer Erdoğan xx, İbrahim xx, Vederson xx, Svensson xx (Dk. 80 İnsua x), Bekir Ozan xx, Ozan İpek xx, Batalla x (Dk. 66 Altidore x), Volkan xx, Miller xx

Gol: Dk. 45 Burak (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Dk. 30 Cale, Dk. 61 Alanzinho (Trabzonspor) Dk. 45 Ozan İpek (Bursaspor)





TRABZONSPOR-BURSASPOR MAÇINDAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor’u Hüseyin Avni Aker Stadı’nda konuk eden Trabzonspor’un taraftarları tribünlerin tamamını doldurarak takımlarına destek verdi. Şampiyonluk yarışı yapmasına karşın önceki maçlarda tribünleri tam olarak doldurmayan bordo-mavili taraftarlar, ligin bitimine 6 hafta kala oynanan Bursaspor karşılaşmasında bu kez tribünleri doldurdu.



Kendilerine dağıtılan yağmurluklarla tribünlerde yer alan 20 bini aşkın bordo-mavili taraftar, ellerindeki Trabzonspor bayraklarıyla coşkulu bir biçimde takımlarına destek verdi. Taraftarlar, ayrıca maç öncesi yönetim kurulunun oyuncularla ilgili hazırlattığı özel video görüntülerini stat ekranlarından izleyerek coştu.





BURSA’DAN 4 OTOBÜS TARAFTAR



Bursaspor taraftarları da takımlarını Hüseyin Avni Aker Stadı’nda yalnız bırakmadı. Bursa’dan 4 otobüs ile birlikte gelen 150 civarındaki taraftar, il sınırında iki noktada polis tarafından arama yapıldıktan sonra Trabzon’a ulaştı. Taraftarlar maç başladıktan sonra stada sokularak kendilerine ayrılan misafir tribünde yer aldı.





ÇİNLİLER’DE MAÇI İZLİYOR



Trabzonspor ve Bursaspor taraftarlarının yanı sıra, Çin Halk Cumhuriyeti’nden davet üzerine Trabzon’a gelen Çinliler de maçı izliyor.



Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Trabzon’un turistik ve tarihi yerlerini tanıtmak amacıyla davet ettiği 33 kişilik Çinli tur operatörü de maçı izleyenler arasında yer aldı.





GÜNEŞ’TEN 2 DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş, geçen haftaki Galatasaray maçına göre iki değişiklik yaptı. Kart cezası sona eren Egemen’i tekrar Glowacki’nin yerine ilk 11’de sahaya süren deneyimli teknik adam, geçirdiği sakatlık nedeniyle 18 kişilik kadroya dahil etmediği Piotr Brozek’in yerine de uzun zamandır görev vermediği Cale’yi oynatarak 2 değişiklik yaptı. En son ligin 24. haftasındaki Beşiktaş maçında forma giyen Hırvat oyuncu Cale, ligde 5 hafta sonra forma şansı yakalamış oldu. Trabzonspor’da, geçen hafta içi antrenmanda yaptığı sinirli davranışlar nedeniyle yardımcı antrenör Ünal Karaman’ın uyarısıyla antrenmanı bırakan Engin Baytar, 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.





BURSASPOR CEPHESİ



Bursaspor’da ise cezaları bulunan Serdar Aziz ve Turgay Bahadır, Trabzonspor’a karşı forma giymediler. Geçen hafta Medical Park Antalyaspor’a sahasında 3-2 yenilen yeşil-beyazlı takımda ilk 11’de yer alan Ivan Ergiç 18 kişilik kadroda yer almazken, Jozy Altidore ve Mustafa Keçeli ise yedek kulübesinde yer aldı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, geçen haftada ilk 11’de forma vermediği Ömer Erdoğan, Bekir Ozan, Ozan İpek ve Ali Tondağan olmak üzere 4 farklı oyuncusunu Trabzonspor’a karşı oynattı.





BURAK’A BABA DESTEĞİ



Trabzonspor’un 14 golle en golcü oyuncusu olan Burak Yılmaz’ın babası Fikret Yılmaz da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. Son haftalarda burnu kırılan, beyin kanaması geçiren ancak buna karşın attığı gollerle takımına şampiyonluk yolunda önemli puanlar kazandıran Burak, maçtan önce kente gelen babasıyla da hasret giderdi. Trabzonspor’un kale arkası tribünlerindeki taraftarlar ’Fırtınanan kopacağı yerde Avni Akerde’sin yazılı dev pankart açtılar. Trabzonsporlu ve Bursasporlu futbolcular ’Lenfomayı yenebiliriz’ yazılı pankart ile sahaya çıktılar. Maçtan önce Bursasporlu Ali Tandoğan, Trabzonspor teknik direktör Şenol Güneş’in yanına giderek maç öncesi başarı dileklerinde bulundu.







