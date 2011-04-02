T24

Burak'a 'al da at' dedi

Jaja Ceyhun girdi

Fırtına dindi

Egemen ve Umut anlaşmadı gol güme gitti



Egemen Arena'da yok

Trabzonspor: 1- Konyaspor: 0

İlk yarıdan pozisyonlar

İkinci yarıdan pozisyonlar

Maça hızlı başlayan bordo-mavililer, özellikle ilk bölümde girdiği gol fırsatlarını değerlendiremezken, aradığı golü devrenin son anlarında Umut ile bularak 1-0 öne geçmeyi başardı.Bu pozisyonda defansın arkasına sarkan Burak Yılmaz, sol tarafından hızla gelen Umut'un önüne topu yuvarladı, tecrübeli oyuncu da bu ikramı geri çevirmedi ve attığı bu golle 100'ler kulübüne girmeyi başardı.İkinci yarıda ise sahada daha kontrollü bir Trabzonspor vardı. Jaja-Ceyhun değişikliği ile skoru biraz daha korumaya yönelen Bordo-Mavililer orta sahadaki üstünlüğünü yine elinde tuttu.70. dakikaya kadar ikinci golü arayan bir görüntü çizen Trabzonspor, bu dakikadan itibaren bir anda geri çekildi ve Konya ataklarını karşılamaya başladı.Robak ve Zayatte ile girdiği pozisyonlardan yararlanamayan Konyaspor mücadelede oyun üstünlüğünü ele geçirdi.Trabzonspor 84. dakikada mutlak bir golden oldu. Kornerden gelen ortada seken topa kale çizgisinde aynı anda yükselen Egemen ve Umut birbirlerini bozunca Bordo-Mavililer yüzde yüzlük bir golden oldu.Bu pozisyonun sonrasında Egemen rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu Galatasaray ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.İlerleyen dakikalarda iyi kapanan Trabzonspor, rakibine gol şansı vermedi ve mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Trabzonspor bu sonuçla puanını 63 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükselirken Konyaspor ise 17 puanda kaldı.Hüseyin Avni AkerCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunTolga, Serkan (Dk. 65 Cale), Giray, Egemen, Piotr Brozek, Selçuk, Colman, Burak (Dk. 89 Pawel Brozek), Alanzinho, Jaja (Dk. 45 Ceyhun), UmutŞenol GüneşPawelek, Hakan, Zayette, Perez, Basem Abbas, Gökhan, Ertuğrul, Adnan, Musa, Ali Dere (Dk. 57 Grajciar), RobakYılmaz VuralDk. 43 Umut (Trabzonspor)Dk. 84 Egemen, Dk. 88 Burak (Trabzonspor), Dk. 72 Adnan, Dk. 90 Zayette, Dk.90 2 Hakan (Konyaspor)3. dakikada Selçuk'un ara pasında topla ceza alanına giren Umut'un şutunda, kaleci Pawelek meşin yuvarlağı kornere çeldi.4. dakikada Colman'ın kullandığı korner atışında, Selçuk topu kafayla yakın mesafedeki Umut'a doğru aktardı. Ancak bu futbolcunun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.10. dakikada Selçuk'un sağdan korner atışında, ceza alanı içindeki Burak'ın kafa şutunda, top kaleci Pawelek'te kaldı.12. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında bir anda sağ çaprazda kaleci Tolga ile karşı karşıya kalan Robak'in vuruşunda, Tolga'nın ayağına çarpan top kornere gitti.17. dakikada Gökhan'ın savunmanın arkasına attığı top ile buluşan Robak, sol çaprazda ceza alanını terk eden kaleci Tolga'yı geçti. Ancak bu sırada araya giren Serkan, topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.38. dakikada Gökhan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Robak'ın gelişine vuruşunda, top direğin az farkla yanından auta gitti.41. dakikada Giray'ın kendi yarı alanından gönderdiği uzun top ile savunmanın arkasında buluşan Alanzinho'nun ceza alanının hemen içinden gelişine vuruşunda, üst direğe çarpan top auta gitti.43. dakikada Colman'ın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Burak, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yanında bulunan Umut'a aktardı. Bu futbolcuda kendisine doğru hamle yapan kaleci Pawelek'in sağ tarafından topu filelere gönderdi: 1-045. dakikada Basem Abbas'ın kafa ile kaleci Pawelek'e kazandırmak istediği topu araya giren Burak kaptı. Sol çaprazdan ceza alanına giren bu futbolcunun şutunda kaleci Pawelek tehlikeyi önlemeyi başardı.70. dakikada Hakan'ın sağdan yerden ortasında, ceza alanındaki Zayette'nin vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.73. dakikada Selçuk'un kullandığı serbest atışta, ceza alanı içindeki Umut'un kafa vuruşunda, kaleci Pawelek çelmeyi başardı.77. dakikada Ertuğrul'un ceza alanı dışından gelişine vuruşunda, top kaleci Tolga'da kaldı.80. dakikada Alanzinho'nun pasında, ceza alanı sol tarafında topla buluşan Cale'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.83. dakikada Alanziho'nun yaklaşık 30 metreden şutunda, kaleci Pawelek sağ tarafına gelen topu güçlükle kornere çeldi.84. dakikada Selçuk'un sağdan ortasında, kale çizgisi önünde Umut'un dokunduğu top üsten auta gitti.