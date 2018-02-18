T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor 0-1 Medipol Başakşehir

Yıldız oyuncu, yine asker selamını verdi

18 Şubat 2018 14:26

Karşılaşma golsüz beraberlikle devam ediyor.

Başakşehir'de Adebayor, mükemmel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Yıldız futbolcu, golü attıktan sonra yine asker selamını verdi.

 

Geçtiğimiz hafta liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor'a konuk oluyor.

Son iki maçında 5 puan kaybeden ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, haftaya 43 puanla ikinci sırada giriyor. Son 5 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 33 puanla 6. sırada yer alıyor. 

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

Emre Belözoğlu geri dönüyor

Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren Emre Belözoğlu, Trabzon deplasmanında takımındaki yerine alabilecek. 

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı geçen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile hastalığı geçen Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

TRABZONSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Medical Park
SAAT: 16.00
HAKEM: Bülent Yıldırım 
YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Onur, Kamil Ahmet, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
 
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Arda, Visca, Mosssoro, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abduyllah Avcı

ETİKETLER

TrabzonsporBaşakşehirSpor Toto Süper Lig22 haftazirveTrabzon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24