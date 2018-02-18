Trabzonspor 0-1 Medipol Başakşehir

Karşılaşma golsüz beraberlikle devam ediyor.
Başakşehir'de Adebayor, mükemmel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Yıldız futbolcu, golü attıktan sonra yine asker selamını verdi.
Geçtiğimiz hafta liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor'a konuk oluyor.
Son iki maçında 5 puan kaybeden ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, haftaya 43 puanla ikinci sırada giriyor. Son 5 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 33 puanla 6. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.
Emre Belözoğlu geri dönüyor
Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren Emre Belözoğlu, Trabzon deplasmanında takımındaki yerine alabilecek.
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı geçen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile hastalığı geçen Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
TRABZONSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
STAT: Medical Park
SAAT: 16.00
HAKEM: Bülent Yıldırım
YAYIN: beIN SPORTS 1
TRABZONSPOR: Onur, Kamil Ahmet, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Arda, Visca, Mosssoro, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abduyllah Avcı