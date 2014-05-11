Trabzonspor 1 - Galatasaray 4

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmek için uğraşan Galatasaray, 4. sıradaki yerini kaybetmek istemeyen Trabzonspor'u mağlup etti. Karşılaşmanın hakemliğini Fırat Aydınus yaptı.

Maçta ilk gol Galatasaray'dan geldi. Sneijder'in 51. dakikadaki golüne Semih Kaya asist yaptı. İkinci golü yine Galatasaray attı. Selçuk İnan 56. dakikada topu Trabzonspor ağları ile buluşturdu.

Trabzonspor 60. dakikada durumu 1-2 yaptı. Adrian Mierzejewski 60. dakikada penaltı golü ile Galatasaray aplarını havalandırdı.

Galatasaray 73. dakikada Umut Bulut'un golü ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Sneijder'in 82. dakikadaki golü ile Galatasaray farkı üçe çıkardı.

İlk 11’ler

TRABZONSPOR: Onur, Bosingwa, Aykut, Mustafa Y, Caner, Bourceanu, Özer, Yusuf, Olcan, Adrian, Henrique

GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Hakan Balta, Telles, Sabri, Yekta, Selçuk, Melo, Sneijder, Burak

Maçtan dakikalar

-51. dakika. Galatasaray Wesley Sneijder'in golüyle 1-0 öne geçiyor.

-42. dakika. Sabri Sarıoğlu'nun yerden derinlemesine pasıyla orta alanın hemen ilerisinde topla buluşan Burak Yılmaz, bir anda yalnız kalıyor ancak ofsayta yakalanıyor.

-32 . dakika. Atak yönü sol kanattan Selçuk İnan'ın kullandığı taç atışıyla ceza sahası içinde topla buluşmak isteyen Burak Yılmaz, kendisini karşılayan rakibi Caner Osmanpaşa ile girdiği hava topu mücadelesinde kambura yatınca Fırat Aydınus oyunu durduruyor.

- Olcan 19. dakikada topu ağlarla buluşturdu ama yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.

- İşaret geldi ve karşılaşmaya konuk takım Galatasaray başladı.

Maçtan notlar

Galatasaray, Trabzonspor'u yener, Beşiktaş ise Elazığ deplasmanında puan kaybederse sarı-kırmızılı takım ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyecek.

İki takım daha önce 108 defa karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 49'unu Galatasaray, 33'ünü Trabzonspor kazanırken, 26'sı ise beraberlikle sonuçlandı.

Mücadele Trabzonspor'un cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar tarafından izlenebiliyor.

44 maç sonra ilk kez

Trabzon'da Galatasaray bir ilke imza attı. Göreve geldiği günden bu yana her maç farklı ilk 11'ler sahaya süren teknik direktör Roberto Mancini, ilk kez 'rotasyon' tutkusunu rafa kaldırdı. Tam 44 maçtır, üst üste aynı 11'i hiç sahaya sürmeyen Mancini, Trabzonspor karşısında bu seriye son verdi. Gençlerbirliği maçının 2.yarısında ve Türkiye Kupası finalinde Eskişehirspor'a karşı işleyen sistemi ve 11'i Mancini bu kez bozmadı.

Son dakika şoku

Galatasaray yedek kalecisi Ufuk Ceylan Trabzonspor maçı öncesinde ısınırken sakatlandı. Belinden sakatlanan Ufuk, kulüp doktoru ile konuştuktan sonra oynayamayacağını ifade edince Galatasaray takımının ilk 18 kişilik kadrosundan çıkartıldı. Mancini ise maça 15 dakika kala yaşanan bu sakatlık üzerine kadroya yedek kaleci olarak Eray'ı dahil etti.

'Şampiyon trabzonspor' pankartı

Trabzonspor takımı sahaya '2010-2011 şampiyonu Trabzonspor, adaletli ol' pankartı ile sahaya çıktı. Galatasaray takımı ise sahaya 'Aldığım her nefeste sen varsın ANNE' pankartı ile çıktı.