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Spor

Trabzonspor: 0 

18 Eylül 2011 01:46

-Trabzonspor: 0  - İBB: 1 TRABZON (A.A) - 17.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 1-0 yenildi. 63. dakikada Zokora'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, arka direkteki Henrique'nin kafa ile indirdiği topu, Mustafa ceza yayı üzerindeki Alanzinho'nun önüne bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırmayı başardı. 64. dakikada Alanzinho'nun ceza alanı dışından sert şutunda, top kaleci Tolga da kaldı. 72. dakikada Gökhan'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde iyi yükselen Zayatte'nin kafa vuruşunda, top üsten auta gitti. 73. dakikada ceza alanına doğru hareketlenen Alanzinho'nun şutunda, top direğin az farkla yanından auta çıktı. 76. dakikada Doka'nın ceza alanı dışından sert şutunda, üst direğe çarpan top auta gitti. 77. dakikada Holmen'in ceza alanı dışından vuruşunda, kaleci Tolga iki hamlede topu kontrol etti. 87. dakikada soldan ceza alanına giren Doka'nın pasında, ofsayt sanarak duraklayan savunmanın arkasında top ile buluşan Webo'nun, kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1 Karşılaşma İstanbul Büyükşehir belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Halis Özkahya xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Selçuk Kaya xxx Trabzonspor: Tolga xx, Serkan xx, Giray xx, Mustafa xx, Cech xx, Colman xx, Zokora xx, Volkan x (Dk. 80 Celustka x), Adrian x (Dk.59 Alanzinho x), Henrique xx, Vittek x (Dk. 45 Halil x) İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç xx, Cihan x (Dk. 35 Rızvan xx), Can Arat xxx, Zayatte xx, Ekrem xxx, Mahmut xx, Efe xx (Dk. 86 Taner ?), Holman xx, Doka xxx, Visca x (Dk. 46 Gökhan xx), Webo xxx Gol: Dk. 87 Webo (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Sarı Kartlar: Dk. 21 Mustafa, Dk. 71 Zokora, Dk. 82 Colman (Trabzonspor) Dk. 71 Holmen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

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