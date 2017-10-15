Trabzonspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 1 - 6

Önce Ersun Yanal, sonra yönetime istifa çağrısı

Bordo-mavililer, ilk 8 haftalar itibariyle 21 golle tarihinde en çok kalesinde gol gördüğü sezonu yaşıyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) (fotoğraflı)

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Serkan Çimen (xx), Serkan Olguncan (xx)

TRABZONSPOR: Onur (x)- Pereira (x), Mustafa (x), Durica (x)(Dk.46 Castillo xx), Hubocan (xx)- Okay (x), Sosa (x)- Abdülkadir (xx), Yusuf Yazıcı (x), Olcay (x)(Dk.60 Rodallega x)- Burak (x)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (xxx)- Lopes (xxx), Caner (xxx, Mustafa (xxx), Ömer (xxx)- Serginho (xxx)(Dk.68 Aykut x), Sissoko (xxx)- Larsson (xxx)(Dk.83 Barbosa x), Onur (xxx), Soner (xxx)- Henrique (xxxx)(Dk.79 Kadir xxx)

GOLLER: Dk.8 Serginho, Dk.39 Mustafa Akbaş (K.K), Dk.45 Larsson, Dk.53 Henrique (Pen)-64, Dk.90 Kadir (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk.50 Abdülkadir (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Olcay (Trabzonspor), Mustafa Yumlu, Serginho (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor\'a 6-1 mağlup oldu.

Bordo mavililer bu sonuçla ligde galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Ligde ilk 8 haftalar itibariyle 21 golle tarihinde en çok kalesinde gol gördüğü sezonu yaşayan Trabzonspor, ayrıca bu sezon oynadığı 8 maçın tamamında kalesini gole kapayamadı.

ÖNCE ERSUN YANAL SONRA YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

Karşılaşmada Teleset Mobilya Akhisarspor\'un 45\'inci dakikada kaydettiği 3\'üncü golün ardından bordo mavili taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal\'ı istifaya davet etti. Trabzonsporlu taraftarlar istifa çağrısının yanı sıra \'Söylesene Ersun hoca takım neden oynamıyor?\' tezahüratlarında da bulundular. Karşılaşmanın 78\'inci dakikasında ise bordo mavili taraftarlar hep birlikte yönetimi istifaya davet etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6\'ncı dakikada Soner Aydoğdu\'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleye yönelen topu Onur uzanarak üstten kornere çeldi.

8\'inci dakikada Burak\'ın geri pasında Durica\'nın ayağının altından kaçırdığı topu kazanan Serginho hızla kaleye ilerledi, ceza sahası içerisindeki Henrique\'ye çıkardı, onun şutunda Mustafa Akbaş\'tan dönen topu Serginho kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

21\'inci dakikada Olcay\'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Burak\'ın sert şutu yandan az farkla auta gitti.

39\'uncu dakikada sağ kanattan Lopes\'in ortaladığı top ön direkte Durica\'nın teması sonrası Mustafa Akbaş\'a çarparak ağlarla buluştu: 0-2.

45\'inci dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Larsson\'un, sol çaprazdan Onur\'un üzerinden kaleye gönderdiği şut ağlara gitti: 0-3.

47\'nci dakikada Lopes\'in sağ ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği sert şut direkten oyun alanına geri döndü.

48\'inci dakikada Castillo\'nun ceza sahası yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği sert şut yan direğe çarpıp taca çıktı.

50\'inci dakikada sağdan topla birlikte ceza sahasına giren Abdülkadir\'in Burak\'a göndermek istediği pasında savunmadan seken top tekrar Abdülkadir\'in önünde kaldı, kaleye şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

52\'nci dakikada ceza sahası içerisinde Mustafa Akbaş\'ın müdahalesi sonrası Onur Ayık yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

53\'üncü dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Henrique meşin yuvarlağı Onur\'un solundan ağlarla buluşturdu: 1-4.

61\'inci dakikada Castillo\'nun soldan ortasında Burak kafayla gelişine vurdu, top üstten az farkla dışarı gitti.

64\'üncü dakikada Sosa\'nın hatalı pasında araya giren Onur Ayık\'ın ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Paulo Henrique, ceza sahasına girdi ve kaleci Onur\'un üzerinden aşırtma vuruşu ile topu sol köşeden filelerle buluşturdu: 1-5.

90\'ıncı dakikada Soner\'in pasında topla buluşan Kadir, sert bir vuruşla topu Onur\'un üzerinden ağlara gönderdi: 1-6.

Karşılaşma 6-1 Teleset Mobilya Akhisarspor\'un üstünlüğüyle sona erdi.

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