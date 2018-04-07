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Spor

Trabzonspor - Kayserispor maçının ardından protokol tribününde arbede yaşandı

Osman ŞİŞKO / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Trabzonspor - Kayserispor maçının bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde arbede yaşandı

07 Nisan 2018 21:48

Osman ŞİŞKO / TRABZON, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında oynanan Trabzonspor - Kayserispor maçının bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde arbede yaşandı.
Maçın ardından duygusal anlar yaşayan başkan Muharrem Usta\'ya bazı taraftarlar sözlü olarak tepki gösterince, protokol tribününde bulunan Usta\'nın korumaları ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Uzun süren arbedeyi araya girenler engelleyemeyince güvenlik güçlerinin devreye girmesiyle olaylar yatıştırıldı. Daha sonra güvenlik güçleri 4 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü

(FOTOĞRAFLI)
 

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