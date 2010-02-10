Trabzonspor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

T24 - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşıyor.



Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından fırtına gibi esen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final için sahaya çıkıyor. Bordo mavililer, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Avni Aker Stadı'nın zeminindeki bozukluk nedeniyle Rize'de ağırlıyor. Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek..

İlk maçın son dakikasında beraberliği kurtaran ve evine avantajlı bir skorla dönen Trabzonspor'da Yattara ve Tayfun dışında eksik yok. Cezalılar Engin ve Egemen'in de takıma dönmesiyle rahat bir nefes alan Güneş'in Umut'u tek forvet olarak oynatması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise Eskişehirspor maçının son dakikasında kırmızı kart gören Herve Tum forma giyemiyor.