T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

10 Şubat 2010 18:30

T24 - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşıyor.


Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından fırtına gibi esen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final için sahaya çıkıyor. Bordo mavililer, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Avni Aker Stadı'nın zeminindeki bozukluk nedeniyle Rize'de ağırlıyor. Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek..

İlk maçın son dakikasında beraberliği kurtaran ve evine avantajlı bir skorla dönen Trabzonspor'da Yattara ve Tayfun dışında eksik yok. Cezalılar Engin ve Egemen'in de takıma dönmesiyle rahat bir nefes alan Güneş'in Umut'u tek forvet olarak oynatması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise Eskişehirspor maçının son dakikasında kırmızı kart gören Herve Tum forma giyemiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24