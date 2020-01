Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Süper Lig’in 10’uncu haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

ÇALIMBAY: “HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK”

Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Bugünkü maç camiamız için önemliydi. İyi bitirmek zorundaydık. Çünkü çok ihtiyacımız vardı. Taraftar da bizler de sıkıntılı günler yaşıyorduk. Böyle galibiyet, özellikle nağmağlup takımı yenmek önemliydi. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Maça iyi hazırlanmıştık. Ne konuştuysak, antrenmanda ne çalıştıysak hepsini arkadaşlar mükemmel uyguladı. Maçın başından sonuna kadar oynadığımız oyunla hak ettiğimiz galibiyet aldık, mutluyuz.”

“İKİNCİ DEVRE ÇOK FARKLI OLACAK”

Trabzonspor\'un hedeflerinin yukarıya gitmek olduğunu ve ikinci yarının çok farklı olacağını ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti:

\"Kayserispor maçı bizim için çok önemli olacak. Galatasaray galibiyetinin anlam kazanması için Kayserispor maçını da en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımızın mücadelesi beni çok memnun etti. İlerisi için daha iyi şeyler düşünmeye başladık. Lig uzun bir süre. Bu yakaladığımız tempoyu devam ettirmemiz gerekiyor. Öncelikle hedefimiz, ilk yarıda kalan 7 maçımızı iyi şekilde bitirmek. İkinci yarı Trabzonspor takımı bambaşka olacak. Bambaşka taktikle oynayacağız. Hedefimiz varsa kendi sahamızdaki maçları kazanmamız gerekiyor.\"

“TUDOR’UN BİZE SAYGI DUYMASI GEREKİR”

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor\'un Trabzonspor\'un oyun anlayışını eleştiren açıklamalarına ilişkin soru üzerine, Çalımbay şunları söyledi:

“Kendi yorumu. Öyleyse ona göre tedbir alabilirdi. Biz iyi tanıdığımız için iyi tedbir aldık. Antalya\'da oynadığımızda bir kornerleri yoktu. Biz çıkıp \'şunu, bunu yaptık\' demedik. Trabzonspor camiasına saygı göstermesi gerekir. Bizim Galatasaray\'a saygımız sonsuz. İyi oyunculardan kurulu takım ama biz onun dediği gibi oynamadık. Biraz daha dikkatli olabilsek daha farklı kazanabilirdik. N\'Doye daha hazır olsa sonuç daha farklı olurdu. Her yerde mücadele ettik, pas yapmaya çalıştık. Bence hocanın tersine daha iyi işler yaptık.\"

“FORMA DAĞITIRKEN ADALETLİ OLACAĞIZ”

Çalımbay, futbolcuların bu galibiyetle rahatladığını, takımda forma adaletini de sağlayacaklarını kaydederek, “Biz çalışmaya devam edeceğiz. Kadro fazlalığından dolayı oynamayan oyuncular var. Biz adaletli davranacağız. Kimin hakkıysa o arkadaşlara şans vereceğiz. Devreye kadar bazı düşüncelerimiz olacak, onları yönetimle paylaşacağız” dedi.

IGOR TUDOR: “10 MAÇTA BİR MAĞLUBİYET YADIRGANMAMALI”

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ise 10 maçta 1 mağlubiyetin yadırganmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bizim için zor bir maçtı. Buraya futbol oynamaya geldik. Ama çok farklı şekilde maça hazırlanan bir rakip bulduk. Genel anlamda duran toplara odaklanan, uzun toplar oynayan ve ikinci toplarda mücadeleye odaklanan bir Trabzonspor vardı. Tabii ki tebrik ediyorum, sonuçta kazandılar. Artık önümüzdeki maça odaklanıyoruz. 10 maçı geride bıraktık. 10 maçla ne şampiyon oluyorsunuz ne de şampiyonluğu kaybediyorsunuz. Gerekli dersleri alacağız. Tekrardan bir an önce çalışmaya başlayıp kendimizi geliştirmeye odaklanacağız.”

“GOMİS’İN ÇIKMASI 3 GÜN YAZILACAK”

Tudor, Gomis’in oyundan alınmasıyla ilgili sorulan soruya, “Büyük ihtimalle 3 gün niye Gomis çıktı diye yazılacak. Olayı Gomis’in üzerine yıkmamamız lazım. Eren’e de saygı duymamız lazım. Gomis, forvet tipi olarak daha çok servis yapılması gereken bir oyuncu. O an içinde ona gerekli servisi yapacak oyunu oynamadık. 10 kişiydik, Feghouli ve Belhanda’nın olmaması etkiledi. Benim oradaki amacım Eren’i geriyi koyarak defans arkası koşuya odaklanmaktı. O yüzden böyle değişiklik yaptık” yanıtını verdi.

“SAHA İÇİNE ODAKLANMALIYIZ”

Tudor, Galatasaray’a operasyon yapılıyor, farkın açılması istenmiyor yönünde iddialar üzerine sorulan soruya ilişkin ise, “Bir drama yapmak istemiyorum. Saha içinde neler yapabileceğimize odaklanmalıyız. Tabii ki başkanımız, yöneticilerimiz var. Bunu onlara bırakmalıyız. Bizim takım olarak bu tip konularda enerjilerimizi sarf etmeden saha içinde neler yapabiliriz ona odaklanmalıyız” dedi.

“TRABZONSPOR’UN OYNADIĞI GİBİ BİR FUTBOL KALMADI”

10 maçta 1 mağlubiyetin yadırganmaması gerektiğini söyleyen Tudor, “İlk mağlubiyetimiz. 10 maçlık periyotta bir maç kaybettik, bunu da yadırgamamak gerekir. Bugün Trabzonspor uzun toplar, devamlı ikinci toplar için mücadele eden, top oynamaktan ziyade böyle bir futbol oynamaya çalışan takım bulduk karşımızda. Bence artık böyle futbol kalmadı. Devre arasında takım arkadaşlarımızla da konuştuk. Bu maçın kazanmanın anahtarı ikinci topları kazanmaktı. Kolay değil tabii. Eğer bu futbol ile oynuyorsanız stoperleri oyuna koymam lazım. 90 dakika boyunca büyük mücadele var. Tabiri caizse kavga dövüş vardı. Maçın bazı bölümlerinde iyi oynadık. Sonlarda 3’üncü bölgeye getirdik ama final paslarında eksikliğimiz vardı. Doğru finali yapmada eksiklik yaşadık. Belhanda’nın cezalı olması, Feghouli’nin atılması ikinci bölgedeki kalitemizi düşürdü. Burada anahtar olabilecek iki oyuncumuzdan yararlanamadık” diyerek açıklamalarını noktaladı.

