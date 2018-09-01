Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray\'ı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi\'nde oynanacak mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus\'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu yapacak.

İki takımın karşılaşmaya başlayacağı 11\'ler ise şöyle:

TRABZONSPOR: Onur - Pereira, Mustafa Akbaş, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Nwakaeme, Yusuf, Rodallega

Galatasaray: Muslera - Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Sinan, Emre, Onyekuru, Eren.