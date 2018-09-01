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Spor

Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek

01 Eylül 2018 23:51

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray\'ı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi\'nde oynanacak mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus\'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu yapacak.
İki takımın karşılaşmaya başlayacağı 11\'ler ise şöyle: 
TRABZONSPOR: Onur - Pereira, Mustafa Akbaş, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Nwakaeme, Yusuf, Rodallega 
Galatasaray: Muslera - Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Sinan, Emre, Onyekuru, Eren.

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