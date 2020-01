Trabzonspor - Galatasaray: 2-1

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Halis Özkahya (x), Kemal Yılmaz (xx), Hakan Yemişken (xx)

TRABZONSPOR: Onur (xx)- Pereira (xxx), Uğur (xxx), Durica (xxx), Mustafa (xxx)- Okay (xxxx), Onazi (xxxx)(Dk.89 Hubocan )- Bero (x)(Dk.58 Abdülkadir xx), Yusuf (xxxx), Olcay (x)- N\'Doye (xxx)(Dk.90+2 Castillo)

GALATASARAY: Muslera (x)- Mariano (xx), Maicon (x), Denayer (x), Linnes (x)- Selçuk (x)(Dk.54 Rodrigues xxx), Fernando (x)- Feghouli (x), Ndiaye (x), Tolga (x)(Dk.72 Yasin x)- Gomis (x)(Dk.54 Eren x)

GOLLER: Dk. 49 N\'Doye, Dk.69 Yusuf (Trabzonspor), Dk.86 Rodrigues (Galatasaray)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.45 Olcay (Trabzonspor), Dk.45 Feghouli, Dk.90+1 Ndiaye (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Ndiaye, Muslera, Maicon, Rodrigues (Galatasaray)

Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray\'ı 2-1 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 49\'uncu dakikada N\'Doye ve 69\'uncu dakikada Yusuf Yazıcı kaydederken, Galatasaray\'ın tek golü 86\'ncı dakikada Rodrigues\'ten geldi. Trabzonspor bu sonuçla Galatasaray ile oynadığı son 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray ise, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2\'nci dakikada Yusuf\'un pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan N\'Doye dönerek şutunu çekti, kaleci Muslera gole izin vermedi.

4\'üncü dakikada sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf ön direğe ortaladı, kaleye yönelen topu Muslera çıkardı, sonrasında yaşanan karambolde önce Mustafa\'nın şutunu savunma uzaklaştırdı, devamında Durica\'nın şutu üstten auta çıktı.

8\'inci dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Yusuf Yazıcı\'nın ceza sahasına ortaladığı topa N\'Doye gelişine kafa ile vurdu, yerden seken topu Muslera kontrol etti.

9\'uncu dakikada sağdan Feghouli\'nin sağdan ortasında savunmayı geçen topu Onur son anda Gomis\'ten önce hamle yaparak tehlikeyi uzaklaştırdı.

24\'üncü dakikada sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf\'un ceza sahasına ortasına geriden gelen Okay iyi yükseldi, kafayla şutunda top yandan az farkla dışarıya gitti.

28\'inci dakikada sağ taraftan Pereira\'nın uzun taç atışında ön direkte Okay kafayla topu arkaya aşırttı, Mustafa Akbaş\'ın şutunda top üstten auta gitti.

43\'üncü dakikada orta sahada Olcay ile Ndiaye arasındaki top kapma mücadelesi sonrası tartışma yaşandı. Bu sırada Olcay yerde yatan Ndiaye\'ye fiziksel temasta bulunurken, hızla o bölgeye gelen Feghouli sert bir şekilde Olcay\'ı itti. Bir anda tüm futbolcular aynı noktaya toplanırken, olayların yatışmasının ardından hakem Halis Özkahya Trabzonspor\'da Olcay\'a, Galatasaray\'da ise Feghouli\'ye kırmızı kart gösterdi.

49\'uncu dakikada Yusuf\'un ortasında Uğur\'un kafa vuruşunda Muslera\'nın müdahalesiyle yan direğe çarpıp oyun alanına dönen top, 6 pas içerisindeki N\'Doye\'un önünde kaldı. Boş pozisyondaki N\'Doye rahat bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

51\'inci dakikada N\'Doye\'un pasında sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Okay\'ın şutunda köşeye giden topu Muslera son anda kornere çeldi.

63\'üncü dakikada Ndiaye\'nin soldan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Eren kafayla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69\'uncu dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Okay topu sağ kanattaki Yusuf\'a aktardı, topla birlikte kaleye yönelen Yusuf\'un ceza sahası çizgisinin gerisinden şutu Denayer\'e de çarparak ağlara gitti: 2-0.

86\'ncı dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta N\'Doye topu doğrudan kaleye gönderdi, Muslera kontrol etmeyi başardı.

86\'ncı dakikada Mariano\'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues\'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

90+1\'inci dakikada N\'Diaye, orta sahada Yusuf Yazıcı\'ya yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada 9 kişi bıraktı.

SON 3 MAÇTA 4 KIRMIZI KART

Trabzonspor, ligde ve kupada oynadığı son 3 maçta toplamda 4 kırmızı kart gördü. Ligin 9\'uncu haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Sosa ve Yusuf Yazıcı, Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Turunda Çorum Belediyespor ile oynanan maçta Rodallega, son olarak 10\'uncu hafta mücadelesinde Galatasaray karşısında ise Olcay kırmızı kart gören isimler oldu.

N\'DOYE YİNE BOŞ GEÇMEDİ

2016-17 sezonunda Trabzonspor\'un Galatasaray\'ı deplasmanda 1-0, sahasında ise 2-0 yendiği maçlarda 1\'er gol kaydeden N\'Doye, yeni sezonda da Galatasaray\'ı boş geçmedi. 10\'uncu hafta mücadelesinde Şenol Güneş Kompleksi\'nde oynanan karşılaşmanın 49\'uncu dakikasında topu ağlarla buluşturan Senegalli forvet oyuncusu, Galatasaray\'a karşı oynanan son 3 maçta da gol bulmayı başardı.

