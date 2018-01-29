Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-1

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Kemal Yılmaz (xx), Serkan Olguncan (xx)

TRABZONSPOR: Onur (xx)- Pereira (xx), Uğur (xx), Durica (xxx), Kamil Ahmet (xxx)- Okay (xxx)- Kucka (x)- Abdülkadir (xxx), Yusuf (x)(Dk. 46 Sosa xx), Olcay (xx)(Dk. 88 Rodallega)- Burak (xxx)

FENERBAHÇE: Volkan (xx)- Isla (xx)(Dk. 78 Soldado x), Neustadter (xx), Mehmet Topal (xxx), İsmail (xx)- Dirar (xx), De Souza (xxx), Hasan Ali (x)(Dk. 64 Eljif Elmas x), Aatıf (xx)(Dk. 62 Valbuena xx)- Alper (xxx), Fernandao (xxx)

GOLLER: Dk. 58 Burak Yılmaz (Trabzonspor) - Dk. 84 Josef de Souza (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Kamil Ahmet, Pereira (Trabzonspor) - Fernandao, Isla, Josef (Fenerbahçe)

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 58’inci dakikada Burak Yılmaz kaydederken, Fenerbahçe’nin golü 84’üncü dakikada Josef de Souza’dan geldi. Böylece iki takım arasında oynanan son 3 maçta beraberlikle sonuçlandı. Puanını 31’e yükselten Trabzonspor averajla 5’inci sıraya yükselirken, puanını 37 yapan Fenerbahçe ise haftayı 3’üncü sırada tamamladı.

PEREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alan Pereira, 90+1’inci dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu ligin 20\'nci haftasında oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

TARAFTAR SOSA’YI İSTEDİ, ÇALIMBAY İKİNCİ YARIDA SAHAYA SÜRDÜ

Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmanın 45’inci dakikasında beklenen futbolun sergilenmemesi nedeniyle Sosa’nın oyuna alınması için tezahüratlarda bulundu. Teknik direktör Rıza Çalımbay ise ikinci yarının başında Yusuf Yazıcı’nın yerine Sosa’yı dahil etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

16’ncı dakikada ceza sahası çizgisi sol çaprazından Fenerbahçe’nin kazandığı serbest vuruşta İsmail’in ortaladığı top Pereira’dan sekti, Alper önünde kalan topu doğrudan kaleye gönderdi ancak kaleci Onur meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

20’inci dakikada Alper’in ayağıyla indirdiği topu ceza sahası yayı üzerinde Aatıf doğrudan kaleye gönderdi, Onur üzerine gelen meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.

32’nci dakikada Burak’ın indirdiği topu Yusuf Yazıcı ceza sahası yayının gerisinden bekletmeden kaleye gönderdi, top yandan auta gitti.

43’üncü dakikada Aatıf’ın kafayla indirdiği topu Alper ceza sahası içerisinde boş pozisyondaki İsmail’e çıkarttı. Bu oyuncunun şutunda Onur yakın mesafeden çok net bir gol pozisyonunu engelledi.

49’uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta İsmail Köybaşı’nın ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Mehmet Topal kafayı vurdu, kaleci Onur son anda köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55’inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Sosa’nın ortasına ceza sahası içerisinde savunmanın arasından iyi yükselen Kucka kafayla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

58’inci dakikada Abdülkadir’in aşırtma pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Burak Yılmaz gelişine kafayla şutunu çekti, top kaleci Volkan’ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.

65’inci dakikada Valbuena\'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Fernandao\'dan seken topa hareketlenen Alper’in kafa vuruşunda Onur topu kontrol etmeyi başardı.

72’nci dakikada sol kanattan Kamil Ahmet’in ceza sahasına gönderdiği topa Burak Yılmaz iyi yükseldi ancak kafayla şutu yandan auta gitti.

74’üncü dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Valbuena ceza sahasına ortaladı, Fernandao’nun kafa vuruşu üstten dışarıya çıktı.

84’üncü dakikada Valbuena’nın soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Josef de Souza meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

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