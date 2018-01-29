T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-1

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Kemal Yılmaz (xx), Serkan Olguncan (xx) TRABZONSPOR: Onur (xx)- Pereira (xx), Uğur (xx), Durica (xxx), Kamil Ahmet (xxx)- Okay (xxx)- Kucka (x)- Abd

29 Ocak 2018 00:06

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park
HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Kemal Yılmaz (xx), Serkan Olguncan (xx)
TRABZONSPOR: Onur (xx)- Pereira (xx), Uğur (xx), Durica (xxx), Kamil Ahmet (xxx)- Okay (xxx)- Kucka (x)- Abdülkadir (xxx), Yusuf (x)(Dk. 46 Sosa xx), Olcay (xx)(Dk. 88 Rodallega)- Burak (xxx)
FENERBAHÇE: Volkan (xx)- Isla (xx)(Dk. 78 Soldado x), Neustadter (xx), Mehmet Topal (xxx), İsmail (xx)- Dirar (xx), De Souza (xxx), Hasan Ali (x)(Dk. 64 Eljif Elmas x), Aatıf (xx)(Dk. 62 Valbuena xx)- Alper (xxx), Fernandao (xxx)
GOLLER: Dk. 58 Burak Yılmaz (Trabzonspor) - Dk. 84 Josef de Souza (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Kamil Ahmet, Pereira (Trabzonspor) - Fernandao, Isla, Josef (Fenerbahçe)

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 58’inci dakikada Burak Yılmaz kaydederken, Fenerbahçe’nin golü 84’üncü dakikada Josef de Souza’dan geldi. Böylece iki takım arasında oynanan son 3 maçta beraberlikle sonuçlandı. Puanını 31’e yükselten Trabzonspor averajla 5’inci sıraya yükselirken, puanını 37 yapan Fenerbahçe ise haftayı 3’üncü sırada tamamladı.
PEREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alan Pereira, 90+1’inci dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu ligin 20\'nci haftasında oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.
TARAFTAR SOSA’YI İSTEDİ, ÇALIMBAY İKİNCİ YARIDA SAHAYA SÜRDÜ
Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmanın 45’inci dakikasında beklenen futbolun sergilenmemesi nedeniyle Sosa’nın oyuna alınması için tezahüratlarda bulundu. Teknik direktör Rıza Çalımbay ise ikinci yarının başında Yusuf Yazıcı’nın yerine Sosa’yı dahil etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
16’ncı dakikada ceza sahası çizgisi sol çaprazından Fenerbahçe’nin kazandığı serbest vuruşta İsmail’in ortaladığı top Pereira’dan sekti, Alper önünde kalan topu doğrudan kaleye gönderdi ancak kaleci Onur meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
20’inci dakikada Alper’in ayağıyla indirdiği topu ceza sahası yayı üzerinde Aatıf doğrudan kaleye gönderdi, Onur üzerine gelen meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.
32’nci dakikada Burak’ın indirdiği topu Yusuf Yazıcı ceza sahası yayının gerisinden bekletmeden kaleye gönderdi, top yandan auta gitti.
43’üncü dakikada Aatıf’ın kafayla indirdiği topu Alper ceza sahası içerisinde boş pozisyondaki İsmail’e çıkarttı. Bu oyuncunun şutunda Onur yakın mesafeden çok net bir gol pozisyonunu engelledi.
49’uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta İsmail Köybaşı’nın ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Mehmet Topal kafayı vurdu, kaleci Onur son anda köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
55’inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Sosa’nın ortasına ceza sahası içerisinde savunmanın arasından iyi yükselen Kucka kafayla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
58’inci dakikada Abdülkadir’in aşırtma pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Burak Yılmaz gelişine kafayla şutunu çekti, top kaleci Volkan’ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.
65’inci dakikada Valbuena\'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Fernandao\'dan seken topa hareketlenen Alper’in kafa vuruşunda Onur topu kontrol etmeyi başardı.
72’nci dakikada sol kanattan Kamil Ahmet’in ceza sahasına gönderdiği topa Burak Yılmaz iyi yükseldi ancak kafayla şutu yandan auta gitti.
74’üncü dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Valbuena ceza sahasına ortaladı, Fernandao’nun kafa vuruşu üstten dışarıya çıktı.
84’üncü dakikada Valbuena’nın soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Josef de Souza meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA STATGüneş Spor Kompleksi Medical Park HAKEMLER Ali PalabıyıkKemal YılmazSerkan OlguncanOnurPereiraUğurDuricaKamil AhmetOkayKuckaAbdülkadirYusufSosaOlcayRodallega BurakVolkanIsla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24