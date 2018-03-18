Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)

Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: \"Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık\"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut: \"İstemediğimiz bir mağlubiyet oldu\"

Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor\'da teknik direktör Rıza Çalımbay, özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadıklarını belirterek, \"Hak ettiğimiz galibiyet aldık. Kalan maçları da iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz\" dedi.

RIZA ÇALIMBAY: \"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK\"

Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

\"Geçen hafta çok iyi oynadığımız, galibiyeti hak ettiğimiz bir Teleset Mobilya Akhisarspor maçı vardı. Bu maçta da ilk yarıyı saymıyoruz ama ikinci yarı aynı Akhisarspor maçı bütünü gibi çok çok iyi oynadık. İlk yarı kötü oynadık, istediğimiz şeyleri yapamadık. Malatya da iyi bir takım. İyi oyunculardan kurulu, her an oyunun kaderini değiştirecek oyunculara sahip. İkinci yarı taktik oyuncu değişikliği yapmamız olumlu şekilde yansıdı. Bizim bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Elimizdeki ne kadar risk varsa hepsini kullanmaya çalıştık. Zaman zaman bazı arkadaşlardan istediğimiz verimi alamadık ama ikinci golden sonra takıma güven geldi ve çok iyi oynadılar. Hak ettiğimiz galibiyet aldık. Önümüzde kritik maçlar var. Galatasaray maçıyla başlayacağız. Milli maç arasını inşallah iyi değerlendireceğiz. 4 oyuncu arkadaşımızın milli takıma gitmesi nedeniyle çok mutluyuz. İnşallah orada da başarılı olurlar. Aldığımız galibiyet bizim için çok çok önemli. Kalan maçları iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.\"

\'HEDEFİMİZ İLK 5\'

Geldiklerinden beri hedeflerin üzerine çıkmaya çalıştıklarını kaydeden Çalımbay, \"Bakıldığında durumumuz iyi ama oynayacak zor maçlar var. Galatasaray maçından mutlaka iyi şekilde dönmemiz gerekiyor. Aşağıya baktığınızda hepsi birbirine yakın. Maç maç bakıyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmaya çalışacağız. Takımıma inanıyorum. Trabzonspor\'un hedefi tabii ki bitmez. Şuandaki hedefi de ilk 5\'in içerisinde yer almak\" diyerek açıklamalarını noktaladı.

EROL BULUT: \"İSTEMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET OLDU\"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise yaptığı açıklamada, istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, \"İstemediğimiz bir mağlubiyet oldu. İyi başlamamıza rağmen ilk pozisyon penaltı pozisyonu. 1-1\'i yakaladıktan sonra ikinci yarıda maçı kazanmamız gerekirken yaptığımız bireysel hatalardan dolayı Trabzonspor\'a maçı hediye ettik. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik, rakip iyi değerlendirdi. 4-1 mağlup olduk. Maçtan önce agresif ve kompakt oynamak istiyorduk ancak ikinci yarıda bunu hiç gerçekleşemedik. Uzak ve kopuk oynadık, pozisyonları da değerlendiremedik. Bireysel hataları çok yaptık. İyi olan rakibe bireysel hatalar yaparsan cezalandırılırsın\" dedi.

\"AYTAÇ DIŞINDA 4 OYUNCU DAHA DEĞİŞTİREBİLİRDİM\"

Aytaç Kara\'yı performansından dolayı oyundan çıkardığını belirten Bulut, \"Aytaç kötü başladı, kötü oynadı ama onun dışında 4 kişi daha değiştirebilirdim. Pereira\'nın da dizinde hafif sakatlığı vardı ama büyük değildi. Sistemimizden dolayı ikinci yarı daha iyi kullanıp ataklarda etkili olma hedefimiz vardı ancak gollerden sonra istediğimiz sistem tutmadı\" diyerek açıklamalarını noktaladı.

NOVAK\'IN MR ÇEKİLDİ

Bu arada Trabzonspor\'da ilk yarıda sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen ve 31\'inci dakikada oyundan çıkan sol bek oyuncusu Filip Novak\'ın MR\'ı çekildiği, çıkacak sonuca göre de durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Rıza Çalımbay\'ın açıklamaları

- Erol Bulut\'un açıklamaları

HABER:TOLGA SAĞLAM - KAMERA: SELÇUK BAŞAR/TRABZON-DHA