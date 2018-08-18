Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Fatih TURAN /TRABZON (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de 2018-19 sezonunun 2\'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor\'u mağlup eden Trabzonspor\'da teknik direktör Ünal Karaman, takım oyununu beğendiğini, iyi bir maç tamamladıklarını ve Trabzonspor\'da işlerin iyi yolda gittiğini söyledi.

Bordo-mavili takıman teknik sorumlusu Ünal Karaman maç sonunda yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

\"Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bu takım hem zihinsel hem de fiziksel manada çok güç antrenmanlar yaptı, takım oldu. Onun için bazı zorluklar yaşayacağımızı biliyorduk. Bugün kazandık ama bizim anladığımız manada her şey tabi ki dört dörtlük değil. Daha gidecek yolumuz var. En az hasarla önümüzdeki müsabakalara çıktığımızda daha canlı, daha coşkulu bir Trabzonspor göreceksiniz. Bunlar elbette ki eleştirel manada düşünülmemeli. Bugün sahanın en iyilerinden biri Olcay, kulübeye Burak\'ı koymamış, koyamamış olsam, hamle oyuncum kalmayacak yine Olcay\'la yine başlamayacağım. Bunu dinlediğine belki de üzülecektir; \'Hocam öyle mi\' falan diye. Futbol oyunu sahaya çıktığınız 11\'den müteşekkil değil. Mutlaka oyun içerisinde hamle yapma durumunuz olacak. Dolayısıyla ben geçen hafta Olcay\'la başlamış olsam, kulübede çok sevmeme rağmen Abdülkadir Parmak kalacak. Onun için insanların bazı gerçekleri bilerek eleştirileri o yönde yapmalarını rica ediyorum. Şundan emin olsunlar ki Trabzonspor Kulübü\'nde işler iyi gidiyor, iyi yapılıyor. Oyuncularımız iyi niyetli. Niyeti kötü olan varsa ben onu sizle paylaşırım. Burak aramaza döndü. Belki bir kanat oyuncumuz gelebilir. Biraz daha alternatifleriyle çoğalmış, geleceğe daha iyi bakan bir Trabzonspor olacak. Bu şartlarda bize güvenen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum.\"

\'BİZİM ÖNÜMÜZDE YOLUMUZ VAR\'

Burak\'ın sakatlıktan yeni dönerek sahaya çıkmakta arzulu olduğunu kaydeden Karaman, \"Burak iyileşti önümüzdeki haftalarda takımına daha da katkı sağlayacak. Vahid 2-3 haftaya aramıza katılacak. Belki bir kanat oyuncumuz gelebilir. Önümüzdeki haftalarda alternatifleri daha çoğalmış bir Trabzonspor olacak. Onun için bize bu şartlarda güvenen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Zargo ile Macit\'i bugün ilk defa yan yana oynattığını belirten Karaman, \"Aantrenmanda dahi yan yana gelmediler. Novak 10 gün ayak bileğinden rahatsız. Yeni yeni iyileşti. Benim geçen hafta kulübede bir tane santraforum yoktu. Biz bunu şikayet olarak söylemiyoruz. Ben bu hafta maçı kazandım. Ama elbette ki eksiklerimiz var daha çok çalışacağız. Kazanmamıza rağmen bizim önümüzde yolumuz var. Vahid’de bir bağ yırtılması yaşayabilirdik. Vahid’in durumu bayağı sıkıntılıydı. Dizinde ödemi azaldı. Önümüzdeki hafta koşulara başlayacak. Tam sağlıklı bilgiyi hafta başında alacağız\" diye konuştu.

\'BİZİM İÇİN DERS OLDU\'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, \"Oyuna 1-0 galip başlamak varken 27. dakikada oyuna 3-0 mağlup girdik. Düşündüklerimizi sonradan ortaya koyduğumuz bir gündü. Bizim için önemli bir ders oldu. Trabzonspor’u tebrik ediyorum\" ifadelerinde bulundu.