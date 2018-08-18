Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Fatih TURAN / TRABZON (DHA) - Spor Toto Süper Lig 2\'nci hafta mücadelesinde Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor\'da bir süredir takımla çalışmalara katılan Burak Yılmaz, maç kadrosunda yer aldı. Bordo mavililerin Slovenya kampında sakatlanarak Türkiye’ye gelen ve ameliyat olan Burak Yılmaz\'ın sakatlığını atlatarak ilk 21\'e girmesi taraftarı sevindirdi. Bir süredir takımla birlikte çalışmalara katılan Burak Yılmaz, bugünkü Sivasspor maçının kadrosunda yer aldı.

MUSTAFA AKBAŞ KADRODA YOK

Trabzon\'da düzenlenen nikah töreniyle dünya evine giren bordo mavili oyuncu Mustafa Akbaş, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman\'ın Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda yer almadı. Mustafa Akbaş\'ın ismi transferde Evkur Yeni Malatyaspor ile anılıyor.

KARAMAN\'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kadroda 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam stoperde Mustafa Akbaş’ın yerine Hosseini’ye, sol bekte Ibanez’in yerine Novak’a ve orta sahada ise Kucka’nın yerine ise Olcay Şahan’a görev verdi.

TARAFTARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

Yeni sezona deplasmanda Medipol Başakşehir\'e 2-0 mağlup olarak başlayan Trabzonspor\'da, bordo mavili taraftarlar da yeni sezonun ilk maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Maça özellikle memleketlerinde olan gurbetçi taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, TS Club mağazalarından yeni sezon formalarını satın alarak, statta maçı izleyeceği koltuklarda yerlerini aldı. Konuk ekip taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı.

YENİ TRANSFER TRİBÜNDE

Bordo mavililerin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Nijeryalı hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme de maçı tribünden takip etti.

MİNİK TARAFTARLA ÖZEL TRİBÜN

Trabzonspor yönetimi tarafından minik taraftarlara özel olarak hazırlanan \'Yavru Fırtına Tribünü\' ilk kez Sivasspor mücadelesinde uygulandı..

KAZADA ÖLEN TARAFTAR UNUTULMADI

Trabzon\'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Gökhan Kılıç da bordo mavili taraftarlar tarafından unutulmadı. Bordo mavili taraftarlar, maraton tribününde yaşamını yitiren Kılıç için fotoğrafının yer aldığı bir koreografi hazırladı.