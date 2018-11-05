Trabzonspor - Bursaspor: 1-1

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Cem Satman (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx)

TRABZONSPOR: Onur (xxx) - Pereira (xx), Toure (xx), Hosseini (xx), Novak (xx) - Onazi (xx), Sosa (xxx) - Abdülkadir Ömür (xxx) (Dk. 74 Kucka x), Rodallega (xxx) (Dk. 82 Amiri x), Olcay (xx) - Burak (x) (Dk. 70 Ekuban x)

BURSASPOR: Okan (xx) - Barış (xx), Chedjou (xx), Ertuğrul (xx), Umut Meraş (xx) - Badji (xx), Aytaç (xx) (Dk. 85 Umut Nayir x) - Burak (x) (Dk. 46 Saivet x), Tunay (x) (Dk. 59 Lima xxx), Latovlevici (xx) - Sakho (xx)

GOLLER: Dk. 25 Rodallega (Trabzonspor) - Dk. 87 Lima (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Sosa, Burak (Trabzonspor) - Ertuğrul, Barış (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 11’inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla ligde üst üste üçüncü maçını da beraberlikle tamamlarken, Bursaspor ise geçen hafta Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından haftayı bir puanla tamamladı.

8\'inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Sosa\'nın kaleye gönderdiği sert şutta Okan\'ın sektirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

17\'nci dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topla ceza sahası yayının gerisinde buluşan Onazi\'nin bekletmeden doğrudan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

25\'inci dakikada Sosa orta sahadan kaptığı topta Burak ile yaptığı ver kaç sonrası pasını savunmanın arkasına hareketlenen Rodallega\'ya aktardı, onun penaltı noktası üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

37\'nci dakikada Badji\'nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği top yandan auta gitti.

38\'inci dakikada Sosa\'nın pasına iyi hareketlenen Burak Yılmaz, ceza sahası çizgisi üzerinde topu kontrol edip bekletmeden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

41\'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Sosa\'nın altıpas üzerine ortasına Hosseini iyi yükseldi ancak şutunda top üstten auta gitti.

İlk yarı 1-0 Trabzonspor\'un üstünlüğüyle tamamlandı.

49\'uncu dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topla ceza sahası yayının gerisinde buluşan Onazi\'nin gelişine kaleye gönderdiği şutunda Okan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

51\'inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Burak Yılmaz topu sağına çektikten sonra şutunu çekti ancak kaleci Okan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

52\'nci dakikada Olcay\'ın pasında Rodallega penaltı noktası üzerinde gelişine kaleye gönderdiği şutta Okan gol izni vermedi.

53\'üncü dakikada Rodallega\'nın ara pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Burak Yılmaz, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yan direğin dibinden dışarı gitti.

63\'üncü dakikada Abdülkadir Ömür rakibini geçtikten sonra topla birlikte ceza sahası içerisine girdi, sağ çaprazda kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70\'inci dakikada Aytaç\'ın attığı hava topunu ceza sahası içinde kontrol eden Latovlevici topu düzeltip kaleye şutunu çekti, Onur bu topu tokatladı, devamında Sakho\'nun yeniden kaleye gönderdiği şutta Onur bir kez daha müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

71\'inci dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayının üzerindeki Saviet\'in önünde kaldı, onun doğrudan kaleye gönderdiği şutta Onazi meşin yuvarlağı çizgi üzerinden kornere uzaklaştırdı.

87\'nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Ertuğrul\'un kaleye gönderdiği sert şutu Onur yumruklayarak uzaklaştırdı ancak Lima\'nın önüne düştü, onun şutunda Kucka\'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

90+1\'inci dakikada Toure\'nin orta sahaya yakın bölgeden kaleye gönderdiği sert şutu Okan son anda kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

BURAK\'TAN DEĞİŞİKLİK TEPKİSİ

Trabzonspor\'da teknik direktör Ünal Karaman\'ın 70\'nci dakikada oyundan aldığı Burak Yılmaz, bu değişikliğe el hareketleriyle tepki gösterdi. Daha sonra taraftarlar da Burak\'ın bu hareketini ıslıklarken, Burak Yılmaz da el hareketlerini sürdürdü.

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