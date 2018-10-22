Trabzonspor - BB Erzurumspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son iki maçından galip ayrılan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, Büyükşehir Erzurumspor maçında son oynanan ve 3-1 kazanılan Akhisarspor maçının 11’ini bozmadı. Ayrıca Karaman, bu maça da yine Burak - Rodallega’dan oluşan çift forvetli sistem ile başladı.

ERZURUMSPOR\'DA İKİ ESKİ TRABZONSPORLU

Bu arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'un kadrosunda iki eski Trabzonsporlu oyuncu yer aldı. Son olarak 2015-16 sezonunda Trabzonspor forması giyen Özer Hurmacı ile 2008-09 ve 2010-11 sezonları arasında bordo mavili formayı giyen Egemen Korkmaz, Medical Park Stadyumu\'nda bu kez Trabzonspor\'a rakip oldular.

AĞAOĞLU’NDAN ONUR VE PEREIRA’YA PLAKET

Bu arada karşılaşma öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig’deki 200’üncü maçına çıkan Onur Recep Kıvrak ile bordo mavili forma ile 61’inci resmi maçına çıkan Joao Pereira’ya plaket verdi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Hafta içerisinde kulüpten yapılan maça davet çağrılarına kayıtsız kalmayan bordo mavili taraftarlar, stadın önemli bölümünü doldurarak üst sıraları hedefleyen takımlarına destek oldular. Konuk ekibin taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurarak takımlarına destek verdi.

U21\'DE TRABZONSPOR GALİP

Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi bugün U21 takımları da karşı karşıya geldiler. U21 Ligi\'nin 9\'uncu haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 5-1 mağlup etti. Kadir Özcan Tesisleri\'nde oynanan maçta Trabzonspor\'a galibiyeti getiren golleri Abdülkadir Parmak (2), Sertan İrkilmez (2) ve Semih Karadeniz kaydetti.

(FOTOĞRAFLI)