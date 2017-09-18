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Spor

Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı

TRABZON, (DHA)- Trabzonspor’un Süper Lig’in 6’ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu

18 Eylül 2017 19:33

TRABZON, (DHA)- Trabzonspor’un Süper Lig’in 6’ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

22 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 25 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok ​ 400 TL, Platinum B Blok ​ ​425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

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