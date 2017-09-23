Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Süper Lig’in 6’ncı haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 4-3 mağlup olan Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal, iş kazası yaşadıklarını ve bir daha böyle bir şeyin olmayacağını söyledi.

YANAL: \"BU SONUÇ İŞ KAZASIYDI, TEKRARI OLMAYACAK\"

Yanal maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Farklı bir sonuç alınacak bir maçta mağlup olduk. Belki de onlarca yıl içinde gerçekleşmesi zor skor. İlk yarıyı belki 5-6 farkla önde tamamlayacağımız bir maçtı. İkinci yarı başında bu farkı yakalayabilecek bir kaç pozisyon, onun sonunda gelenin gol olduğu, önde dağınık, toparlanamayan, ritmini kaybeden takımdık. Bu uzun yıllar tekrarlanması zor bir oyun oldu. Kaliteli bir takımız, böyle bir sonuç bir daha yaşanmayacak. Oyunu iyi oynarken, böyle bir sonucun olması çok ilginç. Devre arasında oyuncularla futbolun çok ciddi bir oyun olduğunu, hiçbir zaman hatalardan, cezalardan kaçınmayan bir oyun olduğunu paylaştık. Ama maalesef bugün böyle bir sonuç oldu. Bugünkü oyunun çok enteresan bir şekilde sonuçlanması, bizim için önemli bir geri dönüş tepkisinin başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımla bu konuyu ciddi bir şekilde konuşup ve Trabzonspor’un bundan sonraki hedefleri için de böyle bir hadiseyi bir daha yaşamamak adına irdelenmesi gerekiyor.”

“BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK”

Her türlü gerçekleşecek sorumlulukları üzerlerine alıp bir daha böyle bir şeyin gerçekleşmemesi adına ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade eden Yanal, şöyle devam etti:

“Bir daha da zaten bu olmayacaktır. Trabzonspor, iyi takım. Bu takımın yeri zirvedir, zirvede kalacaktır. Trabzonspor takımının asla bunun altında yer alması mümkün değildir. Bugün bizim için çok önemli tepkidir. Oyuncuların karakterine güveniyorum. Bir daha tekrarlanmaması adına herkesin elini taşının altına koyacağına inanıyorum. Bugünkü maç dikkatsizlik sonucu ciddi bir iş kazası. Bu kaza öyle bir kaza ki araba yokuş aşağı giderken direksiyonu bırakıp aynada makyaj yaptık. Bir daha bu olmaz. Bunun garantisini verebilirim.”

“ESTEBAN ÇIKMAK İSTEDİ”

Yanal, kaleci Esteban’ın ikinci yarıya neden başlamadığına ilişkin sorulan soru üzerine, “Esteban, kendini iyi hissetmediğini, maçta bir kez başının döndüğünü ve fenalaştığını söyledi. Biz de onu oyundan aldık” yanıtını verdi.

“TARAFTARIN TEPKİSİ NORMAL”

Yanal, maçta taraftarların kendisini istifaya davet etmesi yönündeki soruya ise “Bizim bu konuyu bu mecrada değil, daha farklı mecralarda konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu takımın 3-4-5 i yakalayacağı anda oyunu rahatlıkla getirmesi gerekiyor. Bu işin tamamen taktik dışı olduğunu, enerji ile ilgili olduğunu düşünüyorum” yanıtını vererek açıklamalarını noktaladı.

SAFET SUSIC: “FARKLI KAYBEDEBİLECEĞİMİZ MAÇI KAZANDIK”

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise ikinci yarıda gösterdikleri mücadeleden dolayı futbolcularını kutlayarak şunları söyledi:

“Belki 6-0 kaybedebileceğimiz maçı 4-3 kazandık. İlk yarı özellikle maçın başlarında çok büyük hatalar yaptık ve skor 3-0’a geldi. 45’inci dakikada bir şans yakaladık ve devre arasında 3-1 girdik. Ben oyuncularımdan devre arasında açıkçası rezil olmamalarını istedim. Skorun, 7-1\'e gitmemesini öncelikle istedim. 10 yılda bir olabilecek bir maç. Bu tür sonuçlar çok karşılaşılan şeyler değil. Vagner gibi fenomen, maçın skoru değiştirebilecek bir oyuncuya sahibiz” şeklinde konuştu.

MAÇIN ARDINDAN İSTİFA TEZAHÜRATLARI

Bu arada karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu taraftarlar önce teknik direktör Ersun Yanal’ı, daha sonra ise bordo-mavili yönetimi istifaya davet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ersun Yanal açıklamalar

-Safet Susic açıklamalar

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)