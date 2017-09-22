Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçına doğru

TRABZON, (DHA) - Süper Lig 6\'ncı hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu\'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin hakem listesi ve ilk 11\'leri şu şekilde:

HAKEMLER: Alper Ulusoy , Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç

TRABZONSPOR: Esteban, Pereira, Okay, Durica, Mas, Sosa, Kucka, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, Olcay, Burak

AYTEMİZ ALANYASPOR: Remy, Gassama, Welinton, Birol, Tzavellas, Taha, Maniatis, Nsakala, Fernandes, Emre, Love

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İki ekip arasındaki oynanan son mücadele, 20 Şubat 2017\'de yine Medical Park Stadyumu\'nda oynanmış ve karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanmıştı.