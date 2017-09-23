Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-4

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Alper Ulusoy (x)- Mustafa Emre Eyisoy (x), Volkan Narinç (x)

TRABZONSPOR: Esteban (x)(Dk. 96 Uğurcan x)- Pereira (x), Okay (x), Durica (x), Mas (x)- Kucka (xxx), Sosa (xx)-Abdülkadir (xx)(Dk. 77 Rodallega x), Yusuf Yazıcı (xx)(Dk. 57 Volkan x), Olcay (xxx)- Burak (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Riou (x)- Gassama (x)(Dk. 39 Efecan x), Tzavellas (x), Birol (x)(Dk. 39 Etame x), Welinton (x)- Maniatis (xx), Taha (xx)- Fernandes (xxx)(Dk. 85 Fofona x), Emre (xxx), N’Sakala (xxx)- Vagner Love (xxxx)

GOLLER: Dk. 10 Kucka, Dk. 21 - 32 (P) Burak (Trabzonspor) / Dk. 45+1 - 68 (P) - 82 (P) Vagner Love, Dk. 55 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Burak, Okay, Kucka, Mas (Trabzonspor) / Taha, Tzavellas, Vagner Love, Riou (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 4-3 mağlup oldu. Bordo-mavililer bu sonuçla bu sezonki ilk iç saha yenilgisini aldı.

ESTEBAN’IN YERİNE UĞURCAN

Trabzonspor’da kaptan Onur Recep Kıvrak’ın sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı Aytemiz Alanyaspor maçında kaleyi devralan Esteban Alvarado, ikinci yarıda oyundan alındı. Teknik direktör Ersun Yanal, maçın ikinci yarısı öncesi Esteban’ı kenara çekerek genç kaleci Uğurcan’ı sahaya sürdü. Uğurcan aynı zamanda Trabzonspor A takım formasıyla ilk kez bir lig maçında süre aldı.

10’uncu dakikada Olcay’ın ceza sahası içerisine pasında topla buluşan Burak bekletmeden topukla pasını verdi, savunmaya da çarpan top Kucka’nın önünde kaldı, onun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

14’üncü dakikada N’Sakala kısa pasına yay içine hareketlenen Taha bekletmeden vuruşunu yaptı ancak bu top yandan dışarı çıktı.

17’nci dakikada Yusuf ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top az farkla yandan auta gitti.

21’inci dakikada Sosa’nın pasıyla rakip ceza sahasına yönelen Burak Yılmaz, Welinton’dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, top ağlara gitti: 2-0.

32’nci dakikada Burak Yılmaz ceza sahası içerisinde Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını işaret etti. Burak’ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

34’üncü dakikada Olcay’ın savunmanın arkasına aşırtma pasında topla buluşan Burak Yılmaz uygun pozisyonda bekletmeden ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

38’inci dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Emre’nin doğrudan kaleye gönderdiği topu Esteban kornere çeldi.

44’üncü dakikada orta alanda Durica’nın pasında Olcay topun üzerinden atladı, Yusuf bir anda ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutunda top yandan dışarıya çıktı.

45+1’nci dakikada Vagner Love orta alandan aldığı topla ceza sahası sağ çaprazdan içeriye girdi, yerden kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu; 3-1.

49’uncu dakikada Olcay’ın pasında topla buluşan Sosa’nın ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

55’inci dakikada Maniatis sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Fernandes kafayla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 3-2.

64’üncü dakikada soldan kazanılan köşe vuruşunda Sosa’nın ceza sahasına ortasına arka direkte Okay iyi yükseldi, kafayla kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.

68’inci dakikada ceza sahası içerisinde Fernandes Durica ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı, hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Vagner Love topu ağlara gönderdi: 3-3.

74’üncü dakikada sağdan kazanılan köşe vuruşunda Sosa ceza sahasına ortaladı, Kucka’nın kafayla vuruşu yandan dışarıya gitti.

81’nci dakikada orta alanda rakibinden kaptığı topla birlikte ceza sahası içerisine giren Vagner Love, Pereira’nın müdahalesi sonrası yerde kaldı, hakem Alper Ulusoy penaltı notasını gösterdi.

82’nci dakikada Vagner Love penaltı vuruşunda Uğurcan’ın solundan topu ağlara gönderdi: 3-4.

Karşılaşma 4-3 Aytemiz Alanyaspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI