Trabzonspor - Antalyaspor: 3-0

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Serkan Çimen (xxx), Samet Çiçek (xxx)

TRABZONSPOR: Onur (xxx)- Pereira (xxx), Hubocan (xxx)(Dk.89 Olcay ), Durica (x)(Dk.27 Mas xx), Mustafa (xxx)- Okay (xxx)- Onazi (xxx), Castillo (x)(Dk.46 Abdülkadir xx)- Yusuf Yazıcı (xx), Burak (xxx)- N’Doye (xxx)

ANTALYASPOR: Ferhat (x)- Celustka (x), Chico (xx), Diego (xx), Sakıb (xx)- Vainqueur (xx)- Charles (x), Yekta (xx)(Dk.63 El Kabir x)- Maicon (xx)(Dk.89 Aydın ), Deniz (x)- Eto (xx)(Dk.69 Emre x)

GOLLER: Dk.41-88 Burak, Dk.58 N’Doye (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Pereira, Mustafa, Onazi (Trabzonspor), Vainqueur, Sakıb, Diego (Antalyaspor)

Süper Lig\'in 14’üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 41 ve 88’inci dakikada Burak, 58’de N’Doye kaydetti. Trabzonspor bu sonuçla ligde üst üste 3’üncü galibiyetini elde etti.

DURİCA DEVAM EDEMEDİ, HUBOCAN RİSKE EDİLMEDİ

Karşılaşmanın 3’üncü dakikasında orta sahada Eto ile girdi hava topu mücadelesinde kontrolsüz omuzunun üzerine yere düşen Durica, saha kenarında yapılan tedavisinin ardından oyuna geri dönmüştü. İlerleyen dakikalarda ağrıları artan Durica, oyuna devam edemedi ve 27’nci dakikada yerini Mas oyuna dahil oldu. Bu arada maçın 85’inci dakikasında hava topu mücadelesinde Maicon ile kafa kafaya çarpışan Hubocan, 87’nci dakikada riske edilmeyerek oyundan alındı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14’üncü dakikada ceza sahası sol çaprazından Yekta’nın kaleye gönderdiği şut üstten auta gitti.

41’inci dakikada Onazi’nin aşırtma pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Burak’ın, topu kontrol ettikten sonra kaleci Ferhat’ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruş ağlarla buluştu: 1-0.

50’nci dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Maicon, kaleci Onur’dan sıyrıldıktan sonra açısını kaybetmesine rağmen şutunu çekti ancak savunmada Mas, müdahale ederek tehlikeyi önledi.

57’nci dakikada Macion’un pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Maicon, 6 pasın gerisinden şutunu çekti ancak kaleci Onur tehlikeyi uzaklaştırdı.

58’inci dakikada Yusuf’un pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan N’Doye, rakibinden sıyrıldıktan sonra sert bir vuruş yaptı, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 2-0.

64’üncü dakikada Onazi’nin savunmanın arkasına ara pasında bir anda kaleci ile karşı karşı kalan Yusuf bekletmeden şutunu çekti ancak kaleci Ferhat tehlikeyi uzaklaştırdı.

72’nci dakikada Abdülkadir’in pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Yusuf Yazıcı bekletmeden vuruşunu yaptı ancak son anda savunmada Chico müdahalesiyle topu kornere gönderdi.

88’inci dakikada Diego’dan topu kapan Burak Yılmaz hızla ilerleyerek pasını müsait durumdaki Yusuf Yazıcı\'ya aktardı. Yusuf’un bekletmeden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda top kaleci Ferhat’tan geri geldi, pozisyonu iyi takip eden Burak Yılmaz 6 pas içinde yaptığı vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

Karşılaşma 3-0 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

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