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Spor

Trabzonspor'un son bombası Mehmet Ekici

Trabzonspor, Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcu Mehmet Ekici'yle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

15 Ağustos 2014 21:12

Transfer döneminin en hızlı takımı Trabzonspor, bir bomba daha patlattı. Bordo-mavili ekip, Mehmet Ekici’nin transferi için kulübü Werder Bremen ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:

“Werder Bremen kulübünün profesyonel futbolcusu Mehmet Ekici'nin kulübümüze transferi konusunda, Werder Bremen kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Teknik direktör Vahid Halilhodzic’in talebi doğrultusunda önemli takviyeler yapan Trabzonspor; Oscar Cardozo, Belkalem, Medjanin, Constant ve Sefa Yılmaz gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

 

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