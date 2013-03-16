Trabzon'dan tehlikeli hareketler

Bursa'da ilk 45 dakikası nefesleri kesen mücadelede futbolsever gole doydu. Bursaspor alt sıralara düşme tehlikesi yaşayan Trabzonspor'u Batalla(2) ve Şener'in golleriyle 3-2 mağlup ederek Avrupa hedefini tazeledi.



Bursa'da ilk 45 dakikası nefesleri kesen mücadelede futbolsever gole doydu. Bursaspor alt sıralara düşme tehlikesi yaşayan Trabzonspor'u Batalla(2) ve Şener'in golleriyle 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 40'a yükseltirken Trabzonspor ise 31 puanda kaldı.

Bursaspor karşılaşmaya golle başladı. Ev sahibi ekipte 2. dakikada sahneye çıkan isim Batalla oldu. Bursaspor maçın başlamasıyla beraber rakip sahaya geçti. Şener topu alıp sağ kanattan sın çizgiye indi ve kale sahası içine yerden ortasını gönderdi. Gelen topa kalabalık arasından vuran Batalla takımını öne geçirdi:1-0.

Maçın başında kalesinde golü gören Trabzonspor adeta bir şok yaşadı. Şok durumundan çabuk çıkan bordo-mavililer ilerleyen dakikalarda oyunda denge kurarak beraberlik için Bursaspor kalesine yüklenmeye başladı. Üst üste pozisyonlar bulan Trabzonspor aradığı golü 11. dakikada Henrique ile buldu. Kendi yarı alanında topla buluşan Soner, rakip savunma arkasına hafif sağ kanattan koşu yapan Henrique'ye uzun bir pas gönderdi. Henrique topu Serdar'dan kurtardı ve karşı karşıya pozisyonda Carson'ın üzerinden aşırttığı top ağlarla buluştu:1-1.

İlk 15 dakika hızlı ve bol pozisyonlu geçilirken iki takımda bol bol gol pozisyonlarına girmeyi başardı. Bursaspor galibiyet golüne Tuncay Şanlı ile çok yaklaştı. Tehlikeli gelişen Bursaspor atağında sol kanada atılan uzun topla buluşan Tuncay, topu kontrol edip sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve karşı karşıya pozisyondan şutunu çekti. Kaleci Onur'un müdahalesiyle hızını kaybeden top kaleye yönlendi ama Bamba geriden gelip topu taca gönderdi.

Trabzonspor 22. dakikada Halil Altıntop ile öne geçmeyi başardı. Adrian orta alanda topla buluştu ve pasını ceza sahası ön çizgisinde hafif sol tarafındaki Olcan'a verdi. Olcan topu kontrol ettikten sonra sol ayağının dışıyla sağ taraftan ceza sahasına koşan Halil'e çok güzel bir pas gönderdi. Halil'de kendisine gelen topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi:2-1.

Halil Altıntop attığı bu golle bu sezon ligdeki 4. golünü atmış oldu.

Bursa Atatürk Stadı'nda bir an olsun temponun düşmediği karşılaşmada goller arka arkaya gelmeye devam etti. Bursaspor, Hamit'in golüne Batalla ile karşılık verdi. İkinci kez sahneye çıkan Arjantinli skora dengeyi getirdi:2-2. Yeşil beyazlı ekip, rakip yarı alanının ortalarından serbest vuruş kullandı. Vederson topu doğrudan ceza sahasına gönderdi. Penaltı noktası üzerine doğru gelen topa çok güzel yükselip kafa vuran Batalla topu arka direk yakınlarından ağlarla buluşturdu.

Skora dengeyi getiren Bursaspor bu kez galibiyet golü için yüklenmeye başladı. Arka arkaya pozisyonlar bulan yeşil-beyazlılar ilk yarının son dakikalarında Şener ile golü de buldu. Bir anda atağa çıkan Bursaspor'da Batalla topla buluştu ve ceza alanı yakınlarına kadar topu sürdükten sonra pasını sağ taraftaki Şener'e verdi. Şener ceza sahasına sağ köşeden girer girmez kaleye çok sert bir şut gönderdi ve harika bir golün altına imzasını attı.

Maçın ilk yarısı Bursaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarıdaki temponun aksine iki takımda karşılaşmaya daha sakin ve temkinli başlarken 65. dakikadan itibaren biraz hareketlenmeye başladı. Trabzonspor ikinci yarıdaki en tehlikeli atağını Henrique ile yakaladı. Ani gelişen konuk ekip atağında Colman orta alandan, sağ kanattan ileriye hareketlenen Henrique'ye pasını verdi. Henrique topu aldıktan sonra ceza sahasına sağ çaprazdan girdi karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ama top yandan dışarıya gitti.

Kalan dakikalarda iki takım adına da önemli bir pozisyon olmadı ve karşılaşma Bursaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

BURSASPOR: 3 - TRABZONSPOR: 2

Stat: Atatürk

Hakemler: Serkan Çınar, Adil Sinem, Arkın Akgöl

Bursaspor: Carson, Şener, Serdar, İbrahim, Vederson, Musa (Dk.76 Murat), Edu, Batalla, Belluschi, Tuncay (Dk. 84 Barış), Sestak (Dk. 90 4 Hakan)

Trabzonspor: Onur, Celustka (Dk. 62 Colman), Mustafa, Bamba, Cech, Serkan, Soner, Halil, Adrian (Dk. 57 Alanzinho), Olcan (Dk.74 Volkan), Henrique

Goller: Dk. 2 ve 35 Batalla, Dk. 44 Şener (Bursaspor), Dk. 11 Henrique, Dk. 22 Halil (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Dk. 45 Tuncay, Dk. 71 Musa, Dk. 90 1 Vederson (Bursaspor) Dk. 28 Serkan, Dk. 45 Bamba, Dk. 45 Olcan, Dk. 77 Cech, 90 2 Colman (Trabzonspor)