Trabzon'dan Sivas Valisi'ne tepki

Trabzonspor'un geçtiğimiz Cumartesi günü deplasmanda oynadığı Sivasspor maçı için gittikleri kente alınmayan taraftar gruplarından Farozlular, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir açıklama yaptı.



Grup adına konuşan Trabzonspor Farozlular Derneği Başkanı Erol Çelik, Sivas Valiliği tarafından şehir girişinde alıkonulduklarını belirterek, "Çağımızda her geçen gün özgürlük ve kişi haklarına saygı vurgulanırken böyle bir ilkel tutum karşısında çok şaşırdık. Şehirdeki asayişi bu şekilde sağlamaya çalışan Sivas Valisi sayın Veysel Dalmaz'ı esefle kınıyor ve konuyla ilgili makamların olaya müdahale etmesini bekliyoruz. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız ve bu kimlikle Türkiye'nin dört bir yanına gitme hakkına sahibiz. Bu özgürlüğümüzü hiçbir yetki ve hiçbir makam kısıtlayamaz" dedi.



"FUTBOLCULAR GERÇEK BASKIYI GÖRECEK"



Çelik, Sivas'ta çok kötü muamele gördükleri ancak Trabzonspor yöneticilerinin dahi kendilerine sahip çıkmadığını belirterek, "Her kesimin dile getirdiği gibi büyük Trabzonspor'un gerçek sahibi olan taraftarlar Sivas'ta yalnız bırakılmıştır. Sıkıntımızı dile getirmek adına hiçbir Trabzonsporlu yöneticiye ulaşamadık. Taraftar desteği olmayan takımlar her zaman mağlubiyete mahkumdur" diyerek, futbolcular ve teknik heyetin zaman zaman şikayet ettiği, 'Taraftar baskısını' bundan sonraki maçlardan hayata geçireceklerini söyledi. Çelik, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen taraftarların desteği baskı olarak nitelendiriliyorsa, gerek futbolcular gerekse de teknik heyet destek ile baskı arasındaki farkı bundan sonraki maçlarda çok iyi görecekler" ifadesini kullandı.



Farozlular Derneği Basın Sözcüsü Erol Aydın ise, Sivas sınırı girişinde polisin kendilerini kışkırttığını ifade ederek, "Çok kötü muamele gördük ve ağır hakaretler işittik. Bizi bir bahane bulup kışkırtmak için ellerinden geleni yaptılar. Orada su dahi bulup içemedik" dedi.



BASKETBOL'DA KRİTİK SINAV



Bu arada, Trabzonspor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi Final Grubu ilk maçında yarın saat 19.00'da İTÜ ile karşılaşacak. Konya Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesi takımına güvendiğini söyleyen Basketbol Takımı Baş Antrenörü Alaaddin Yakan, Trabzonspor'a yakışan bir mücadele göstereceklerini söyledi. Yakan, final grubuna iyi hazırlandıklarını belirterek, "Umarım ilk maçımızda ilk galibiyetimizi alıp güzel bir başlangıç yaparız. Taraftar desteğine de Konya'da çok ihtiyacımız olacak" diye konuştu.



BAYANLARDA HEDEF ŞAMPİYONLUK



Türkiye Bayanlar Futbol Birinci Ligi'nde ligin bitimine 4 hafta kala liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor Bayan Futbol takımının antrenörü Zeliha Şimşek, ligi şampiyon olarak bitireceklerine inandığını söyledi. Şimşek, ligde kalan tüm maçlardan galibiyetle ayrılmak istediklerini de belirterek, "Ligin bitimine 4 maç kaldı. Ancak İstanbul Yalıspor'un ligden çekilmesi sebebiyle önümüzdeki haftayı bay olarak geçireceğiz. Geriye 3 maçımız kalacak. Bu 3 maçtan da kolaylıkla galibiyetle ayrılacak güce sahibiz. Amacımız kuruluşumuzun ikinci yılında kulübümüze şampiyonluk kupasını getirmek. Bu bayan futbol ligi tarihinde çok önemli bir olay olacak" diye konuştu.