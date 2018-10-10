Trabzon'dan Bursa'ya geldi, kadın zabıta memurunu tabancayla yaraladı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- TRABZON\'dan Bursa\'nın Mudanya ilçesine gelen Aleyna Ö. (24), aralarında husumet olan zabıta memuru Gamze Y.\'yi (33) sokakta tabanca ile ateş ederek yaraladı.

Trabzon\'da yaşayan Aleyna Ö., iddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle aralarında husumet bulunan Gamze Y. ile konuşmak için Mudanya\'ya geldi. Aleyna Ö., Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'nde görevli Gamze Y. ile sahilde buluştu. İki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aleyna Ö. üzerindeki tabancayı çıkarınca Gamze Y. kaçmaya çalıştı. Aleyna Ö. tabanca ile ateş ederek Gamze Y.\'yi sırtından tek kurşunla yaraladı.

Ağır yaralanan Gamze Y., çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gamze Y.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Aleyna Ö., polis tarafından gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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